El Sínodo propone dar mayor responsabilidad a mujeres en la formación sacerdotal e impulsar la misión digital

Compartir







La Secretaría General del Sínodo ha publicado este martes los dos primeros informes finales de los grupos de estudio designados por el Papa Francisco tras la Asamblea General del Sínodo de octubre de 2024, en los que se propone otorgar responsabilidad a mujeres competentes en todos los niveles de la formación de los futuros sacerdotes.

Según informa el portal oficial del Vaticano 'Vatican News', el Grupo de Estudio número 4 ha elaborado una propuesta de documento orientativo en el que identifica una serie de conversiones necesarias en la formación para el sacerdocio, relacional, misionera, a la comunión, al servicio y a un estilo sinodal, y propone pistas operativas como la inclusión de mujeres preparadas y competentes como corresponsables en todos los niveles de la formación, incluso en el equipo formativo.

Cambios en la formación y apertura a nuevos modelos

También plantea, entre otras medidas, la alternancia entre la permanencia en el seminario y la residencia en comunidades parroquiales u otros ambientes eclesiales; experiencias y momentos de formación compartidos con laicos, personas consagradas y ministros ordenados desde la etapa propedéutica, y la adquisición de competencias para la corresponsabilidad y el discernimiento comunitario.

Por su parte, el Grupo de Estudio número 3, dedicado a la misión en el entorno digital, ha sugerido integrar la misión digital en las estructuras ordinarias de la Iglesia, profundizar en la noción de jurisdicción territorial a la luz de las comunidades en línea y reforzar la formación de pastores y agentes pastorales en la cultura digital.