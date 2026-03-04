José Manuel Albares ha desmentido "tajantemente" que España haya acordado cooperar con el Ejército de EEUU

La Casa Blanca asegura que el Gobierno español ha acordado "cooperar" con el Ejército estadounidense

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha desmentido "tajantemente" este miércoles que España haya acordado cooperar con el Ejército estadounidense, como había asegurado minutos antes la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

"Lo desmiento tajantemente. La posición del Gobierno de España sobre la guerra en Oriente Medio, los bombardeos en Irán y sobre el uso de nuestras bases no ha cambiado ni una coma", ha asegurado Albares en una entrevista en la Ser recogida por Efe.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha dicho este miércoles en una rueda de prensa que en las últimas horas España ha "acordado cooperar con el Ejército estadounidense" después de que el presidente Donald Trump amenazara con un embargo comercial por su negativa a que el Pentágono emplee sus instalaciones en bases españolas para las operaciones contra Irán.

La respuesta de Exteriores

"No tengo la menor idea a qué se puede referir o de dónde puede venir eso", ha advertido el titular de Exteriores, que ha insistido en que la posición de España "no ha cambiado en absoluto" y, por tanto, "sigue absolutamente invariable". Ha recalcado que no tiene "ninguna gana" ni "casi tiempo" para especular sobre a qué responde lo dicho por la portavoz de la Casa Blanca.

Albares ha reiterado el "No a la guerra" defendido de forma "clara y contundente" por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su "valiente" declaración institucional, una posición que, según ha destacado, han respaldado "muchos colegas europeos".

Además, por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha resumido la posición del Ejecutivo ante el conflicto bélico provocado por EE.UU. e Israel contra Irán se resume "en cuatro palabras" con "no a la guerra", el lema que se popularizó con la guerra de Irak de 2003. De esta manera, ha respondido el líder español a las amenazas de represalias comerciales de Donald Trump ante la negativa del Gobierno de que usara nuestras bases de Rota y Morón en sus operaciones contra territorio iraní.