La Casa Blanca ha asegurado este miércoles que el Gobierno español ha acordado cooperar con el Ejército estadounidense después de que el presidente, Pedro Sánchez, se reafirmase en su posición de no ceder las bases militares de Rota y Morón para la operación contra Irán, alegando que no van a ser "cómplices" de algo que es "malo para el mundo" simplemente por el "miedo a represalias".

"Tengo entendido que, en las últimas horas, han acordado cooperar con el Ejército estadounidense. Por lo que sé, se está coordinando (esta cuestión) con sus homólogos en España", ha explicado la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en rueda de prensa.

La portavoz ha señalado además que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, espera "que todos los aliados" cooperen en dicha misión, asegurando que Irán "no solo amenaza a Estados Unidos", sino también al continente europeo.

La posición de Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha resumido la posición del Ejecutivo ante el conflicto bélico provocado por EE.UU. e Israel contra Irán se resume "en cuatro palabras" con "no a la guerra", el lema que se popularizó con la guerra de Irak de 2003. De esta manera, ha respondido el líder español a las amenazas de represalias comerciales de Donald Trump ante la negativa del Gobierno de que usara nuestras bases de Rota y Morón en sus operaciones contra territorio iraní.

Sánchez se ha referido a aquel conflicto "que en teoría se dijo entonces se hacía para eliminar las armas de destrucción masiva de Sadam Hussein, llevar la democracia y garantizar la seguridad global" pero que "produjo el efecto contrario", con más inseguridad, terrorismo y efectos en la economía global.

"Ese fue el regalo del trío de las Azores a los europeos de entonces: un mundo más inseguro", ha sentenciado en su declaración institucional sin preguntas desde el Palacio de la Moncloa para explicar la situación generada por la escalada bélica a raíz de los bombardeos de EE.UU. e Israel sobre Irán.