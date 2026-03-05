'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

Última hora de la guerra en Irán: Israel ataca el centro de Beirut de noche en busca de centros de operaciones de Hizbulá

Tras la negativa de España a posicionarse en el conflicto de Oriente Medio y las amenazas de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, a nuestro país, el editorial de 'El Programa de Ana Rosa' se ha centrado en las consecuencias que podría tener esta decisión de nuestro Gobierno.

"Buenos días. No a la guerra. Yo estoy muy a favor del no a la guerra. ¿Quién quiere guerras? Todos somos hijos, padres, madres, todos tenemos familia. El presidente ha dado un mitin electoral desde Moncloa metiéndose en la piel de una Miss apelando a la paz en el mundo, pidiendo más hospitales que misiles, un medio ambiente saludable y mejorar la vida de la gente. Salió ayer entonando el viejo eslogan que llevó a Zapatero al poder. El Gobierno ha desempolvado del trastero 23 años después el lema que necesitaba para movilizar a los abstencionistas. Empuñando la pancarta con la que hicieron oposición a Aznar, la sincronizada se pone tras esa pancarta para entonar las cuatro palabras que salven a su Gobierno: "No a la guerra", ha comenzado la presentadora de 'El Programa de Ana Rosa'.

"Se nos ocurren otras frases de cuatro palabras: No a la transparencia. No a los jueces. No a los periodistas. Sí a la corrupción. No al Poder Legislativo. La realidad que esconde el trampantojo maniqueísta de la pancarta del "No a la guerra" es otra. España está en el top ten de venta de armas en el mundo. El Ejército español ha instruido a un 10% de soldados ucranianos entrenados en Europa desde 2022 y ha destinado 615 millones de euros en ayuda militar a Ucrania. Zelensky anunció una ayuda militar de España que incluía 40 misiles", ha continuado Ana Rosa Quintana.

"La empresa pública Navantia construye tres buques de guerra para Arabia Saudí, aliados de Estados Unidos e Israel. Las exportaciones de material bélico de empresas españolas con participación estatal alcanzaron cifras récord a principios de 2026. Solo en el primer semestre de 2025, España exportó armamento por valor de 2.332 millones de euros, un aumento del 18% respecto al año anterior. España exportó a Estados Unidos material de defensa por valor de 31,6 millones. Desde la pandemia, nuesto país ha exportado armamento a 44 países no democráticos por 3.000 millones. Según la Secretaría de Estado de Comercio, España ha exportado a Irán 1,3 millones en explosivos desde 2024. En junio aterrizaron aviones americanos en Rota y Morón cuando bombardearon Irán. Tenemos 4.000 militares y guardias civiles en cuatro continentes. Formamos parte de la OTAN, que no es precisamente Greenpeace. Y Sánchez firmó el 5% del gasto en Defensa. No a la guerra", ha sentenciado en directo.