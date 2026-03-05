Última hora de la guerra en Irán: Israel ataca el centro de Beirut de noche en busca de centros de operaciones de Hizbulá
El Ejército israelí bombardea el centro residencial de Beirut y Teherán en operaciones militares durante la noche
Exteriores desmiente "tajantemente" que accedan a colaborar con el ejército de EEUU
La guerra contra Irán llega a su sexto día con una noche agitada para Líbano que ha sufrido bombardeos en el centro de Beirut, pero también contra Teherán. El objetivo ahora, según ha revelado Washington es descabezar la cúpula del régimen iraní para "facilitar el cambio". El conflicto se ha extendido como la pólvora por toda la región: Qatar ha evacuado a residentes en las cercanías de la Embajada de EE.UU, pero los ciudadanos occidentales están vaciando los países que se encuentran en el centro del conflicto: Arabia Saudí, Kuwait, Bahréin, Catar, y Emiratos Árabes Unidos.
La jornada ha estado marcada por el intercambio entre el Gobierno de España y el de EEUU, después de que la portavoz de la Casa Blanca declarara que nuestro país había accedido a apoyar las acciones militares lanzadas por Trump contra Irán. El ministerio de Exteriores español ha salido rápidamente a desmentir estas afirmaciones negándolas rotundamente y reiterando que la posición de España es "no a la guerra".
Irán asegura haber atacado un petrolero de Estados Unidos en el golfo Pérsico
“El petrolero estadounidense fue alcanzado en la madrugada de este jueves por combatientes de la fuerza naval del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria en el norte del Golfo Pérsico y actualmente se encuentra en llamas”, según ha informado el cuerpo militar de élite en un comunicado. La información del ataque no pudo ser confirmada de manera independiente.
Margarita Robles confirma que España valora prestar apoyo militar a Chipre en el marco de la UE tras el ataque de Irán
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha confirmado este jueves que el Gobierno "valora" prestar apoyo militar a Chipre en el marco de la defensa europea, según ha explicado en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press. Al ser preguntada si España va a facilitar apoyo militar a Chipre, tras el ataque sufrido por parte de Irán, la ministra ha explicado que si la Unión Europea o una serie de países de la Unión Europea, en defensa de la paz, envían efectivos "pues evidentemente España, como hace muchísimas ocasiones en muchísimas otras misiones, pues lo tendrá en cuenta y lo valorará".
Irán amenaza con atacar el reactor nuclear de Israel, de Dimona
El Ejército de Irán ha amenazado con lanzar un ataque contra las instalaciones nucleares de Israel, en Dimona en caso de que Estados Unidos e Israel den pasos para intentar concretar un "cambio de régimen". Un alto cargo militar de Irán ha señalado que "si Estados Unidos e Israel buscan un cambio de régimen en Irán, Teherán atacará el reactor nuclear de Dimona, en los territorios ocupados", según ha informado la agencia iraní de noticias ISNA. Las instalaciones, ubicadas en el desierto del Néguev, son clave para Israel, por lo que es uno de los lugares más protegidos del país.
Irán acusa a EEUU de cometer "una atrocidad" por hundir una fragata con 130 marineros a bordo
El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha acusado a Estados Unidos de "perpetrar una atrocidad" al hundir con un torpedo una fragata iraní cerca de las costas de Sri Lanka, al tiempo que ha advertido de que "lamentará amargamente el precedente que ha sentado". "Estados Unidos ha perpetrado una atrocidad en el mar, a 2.000 millas (cerca de 3.220 kilómetros) de las costas de Irán", ha dicho, antes de resaltar que "la fragata 'Dena', invitada de la Armada de India y con 130 marineros, fue alcanzada en aguas internacionales y sin advertencia". "Marquen mis palabras: Estados Unidos lamentará amargamente el precedente que ha sentado".
El precio del petróleo y del gas retoman las subidas y las Bolsas europeas apuntan a caídas moderadas
El precio del petróleo subía antes de la apertura de las Bolsas europeas tras una nueva oleada de ataques sobre Irán y las dificultades para atravesar el estrecho de Ormuz, por donde circula en torno a una quinta parte del petróleo y el gas mundial. En concreto, el precio del barril de Brent --referencia en Europa-- subía un 1,6% en torno a las 8.20 horas, hasta los 83,81 dólares, al tiempo que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, avanzaba un 3,2%, hasta los 77,07 dólares.
Irán niega haber lanzado un misil contra Turquía
Las autoridades iraníes han negado el lanzamiento de un misil balístico desde su territorio y hacia Turquía, después de que las autoridades turcas hayan anunciado su derribo disparado desde Irán. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán ha rechazado estar detrás de este ataque y ha manifestado su respeto a la soberanía de Turquía, descrito como país "amigo", en una breve nota recogida por las agencias de noticias iraníes Mehr e IRNA, sin dar más detalles.
La guerra no duerme: Israel bombardea Ia estación de radio pública en Irán y barrios del centro de Beirut
La fuerza aérea de Israel ha atacado la estación de radiodifusión estatal en Sanandaj, al oeste de Irán. La sexta noche las bombas israelíes también han caído sobre el Líbano, contra este barrio residencial de Beirut. El ejército de Israel ha pedido a la población que evacúe la zona ante la presencia militar de Hezbollah. Son ya 65.000 personas que han tenido que abandonar sus casas para salvar sus vidas.