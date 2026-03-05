Irán asegura haber atacado un petrolero de Estados Unidos en el golfo Pérsico

Zoe Armenteros 05 MAR 2026 - 08:29h.

El Ejército israelí bombardea el centro residencial de Beirut y Teherán en operaciones militares durante la noche

Exteriores desmiente "tajantemente" que accedan a colaborar con el ejército de EEUU

La guerra contra Irán llega a su sexto día con una noche agitada para Líbano que ha sufrido bombardeos en el centro de Beirut, pero también contra Teherán. El objetivo ahora, según ha revelado Washington es descabezar la cúpula del régimen iraní para "facilitar el cambio". El conflicto se ha extendido como la pólvora por toda la región: Qatar ha evacuado a residentes en las cercanías de la Embajada de EE.UU, pero los ciudadanos occidentales están vaciando los países que se encuentran en el centro del conflicto: Arabia Saudí, Kuwait, Bahréin, Catar, y Emiratos Árabes Unidos.

La jornada ha estado marcada por el intercambio entre el Gobierno de España y el de EEUU, después de que la portavoz de la Casa Blanca declarara que nuestro país había accedido a apoyar las acciones militares lanzadas por Trump contra Irán. El ministerio de Exteriores español ha salido rápidamente a desmentir estas afirmaciones negándolas rotundamente y reiterando que la posición de España es "no a la guerra".