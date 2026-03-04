Ana Rosa Quintana: "Sánchez ya tiene su guerra. Una guerra contra el país más poderoso del mundo"

'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el editorial diario de su presentadora, que ha hecho foco en las consecuencias del posible corte del comercio de Estados Unidos con España tras la negativa del Gobierno de España a dejar usar las bases de Rota y Morón para atacar a Irán.

"Buenos días. Sánchez ya tiene su guerra. Una guerra contra el país más poderoso del mundo. Para aglutinar a la izquierda con fines electoralistas nos mete en un conflicto contra un excéntrico que amenaza con aplicar a España un embargo comercial. El truco es sencillo: ¿Quién va a estar a favor de un lunático que quiere arruinar a todo un país? Nadie. El problema es que esta no es la guerra de los españoles, es la guerra de Sánchez. No se trata de Trump, se trata de los Estados Unidos y de Europa, que está enviando fragatas a la zona, y han optado por la diplomacia frente al choque", ha arrancado la presentadora de 'El Programa de Ana Rosa'.

"En una guerra hay que estar con nuestros aliados. Esos aliados no pueden repostar en en España pero permitimos que aterrice el avión de una prófuga como Delcy cuando lo tenía prohibido. ¿No se trata de cumplir la legalidad internacional? Si hablamos de legalidad los temas concernientes a la guerra tienen que pasar por el Congreso, pero hoy lo que veremos es una comparecencia del presidente sin periodistas. La geopolítica española no puede ser el regreso al aislacionismo que nos marginó durante 40 años. Las verdaderas guerras son la corrupción, la vivienda, la inflación, la caída de la Bolsa un 4% o la falta de presupuestos", ha continuado Ana Rosa Quintana.

Ana Rosa Quintana: "Trump y Sánchez están en guerra pero comparten valores: Atacan a la prensa, desprecian al Congreso, desprecian la verdad y desprecian a los jueces"

"Trump y Sánchez están en guerra pero comparten valores: Atacan a la prensa, desprecian al Congreso, desprecian la verdad y desprecian a los jueces. Sánchez no es la némesis de Trump, es su reflejo. Ahora veremos al presidente apelando a las emociones de los españoles ante un enemigo externo. Y manipular con las emociones tiene un nombre: Propaganda", ha sentenciado en directo.