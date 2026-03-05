España manda la fragata 'Cristóbal Colón' a Chipre para la defensa contra los ataques iraníes: así es la gran nave

España envía la fragata 'Cristóbal Colón' a Chipre tras el ataque de Irán en "una misión defensiva"

España se une a otros países europeos y enviará la fragata 'Cristóbal Colón' a Chipre para apoyar la defensa de los intereses de la Unión frente a los ataques de Irán. El Ministerio de Defensa ha informado la posición de nuestro país en una misión en el Mediterráneo para ofrecer protección y defensa aérea antes eventuales incursiones iraníes.

Pero, ¿Cómo es esa nave que ha enviado el Gobierno? El periodista Íñigo Yarza cuenta, de primera mano y desde el plató de Informativos, cómo es ese gran barco, concretamente el "Cristóbal Colón". "Es la fragata más moderna con la que cuenta el Ejército Español".

La nave tiene un potente sistema de combate y varios misiles, por lo que su fuerte es la guerra antiaérea. Cuenta con un radar que permite localizar hasta cientos de amenazas a la vez a mucha distancia. Si fuese necesario, la misma fragata es capaz de derribar esas amenazas.

Desde el martes lleva integrada en una agrupación naval de combate francesa que lidera un portavoz nuclear francés, quienes se encontraban ya en el mar báltico para proporcionar esa ayuda que el Gobierno español ha querido ofrecer a la UE tras los ataques de Irán en Chipre.

El posicionamiento de España dentro del conflicto

Aunque el posicionamiento de España en cuanto al conflicto sigue siendo fijo: no habrá cooperación con el ejército estadounidense ni dejará que utilicen las bases aéreas militares en Rota y en Morón pese a las amenazas e insistencias de la Administración Trump.

Estas bases son bases españolas, pero de uso compartido y donde España, según el convenio en vigor, tiene la última palabra ante determinados usos. El convenio, firmado por Felipe González y Ronald Reagan en 1988, deja claro en su artículo 2 que cualquier uso de esas bases más allá de sus objetivos, como sería en este caso una acción bélica, debe contar con "autorización previa del Gobierno español".

Este artículo señala explícitamente que el uso del espacio aéreo español se concede a EE UU. exclusivamente para "objetivos dentro del ámbito bilateral o multilateral" orientados a la "defensa común y de Occidente" frente a un ataque armado.