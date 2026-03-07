Abascal ha sostenido que las políticas del PSOE han provocado que hoy en día las mujeres tengan "más inseguridad en las calles"

Para el líder de Vox, el feminismo se ha convertido en "una herramienta de confrontación"

El presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, ha tildado de "estafa" que algunas de las marchas del 8 de marzo que se celebrarán este domingo con motivo del Día Internacional de la Mujer estén encabezadas por dirigentes del PSOE.

Abascal, que ha asistido en Toro (Zamora) a un acto de la campaña electoral en Castilla y León, ha sostenido que las políticas del PSOE han provocado que hoy en día las mujeres tengan "más inseguridad en las calles" y se hayan "multiplicado las violaciones de mujeres desde que Pedro Sánchez llegó al poder".

Del mismo modo, se ha referido a la rebaja de penas de la denominada ley del sí es sí para hablar de "suelta de violadores perpetrada por este gobierno" y ha sostenido que también hay una "importación de violadores y de personas que no respetan a las mujeres y piensan que la mujer es un ser inferior".

También ha mencionado al exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos, que tuvo como una de sus banderas el feminismo y a los comportamientos de muchos dirigentes del PSOE respecto a las mujeres.

Para el líder de Vox, el feminismo se ha convertido en "una herramienta de confrontación" y la actual ley de violencia de género no ha servido para contener la violencia contra las mujeres y "solo sirve para que muchos hombres hayan sido denunciados falsamente".

En su opinión, el feminismo es visto "cada vez con más desconfianza" por los hombres y por muchas mujeres porque no ha resuelto el problema que iba a combatir y tenía "intenciones perversas".

Acerca de una guía educativa sobre el Ramadán editada por el Ayuntamiento de Barcelona en la que se recomendaba respetar o programar actividades alternativas para los escolares de esa religión en las fechas de esa fiesta musulmana, ha sostenido que eso demuestra que algunos que vienen "no quieren adaptarse ni a las costumbres ni a las leyes españolas".