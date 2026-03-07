El presidente del Gobierno acusa a los líderes del PP y Vox de apoyar una guerra, la de Estados Unidos e Israel contra Irán, que va a perjudicar a los españoles

Guerra en Irán: Trump avisa que Teherán recibirá hoy "un golpe muy duro" y amenaza con la "destrucción total"

SoriaEl presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado a los líderes del PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, de apoyar una guerra, la de Estados Unidos e Israel contra Irán, que va a perjudicar a los españoles al "encarecer su día a día".

"Feijóo no va a pagar ni el gas ni la calefacción de los hogares de Soria, ni Abascal va a pagar la gasolina de los tractores en León, Zamora o Palencia, pero ambos apoyan la guerra de Trump en Irán. Son unos hipócritas, porque es muy fácil ser belicoso a costa del bolsillo de los demás", ha defendido.

"Es muy fácil ser belicoso a costa del bolsillo de los demás", sostiene Sánchez

En esta línea, el presidente ha asegurado que ser aliado de países como Estados Unidos no significa "darle la razón y decirle siempre amén", como cree que pretenden el PP y Vox, a los que acusa de "confundir soberanía con servilismo".

En un acto de la campaña socialista en las elecciones autonómicas de Castilla y León, junto a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, Sánchez ha dicho de Feijóo y Abascal que "son unos hipócritas, porque es muy fácil ser belicoso a costa del bolsillo de los demás".

Pedro Sánchez y su orgullo de ser español por defender "lo que defendemos ante la barbarie y ante la guerra"

Presentado por la ministra de Igualdad como "el superhéroe de la paz", Sánchez ha afirmado que es un orgullo ser español por defender "lo que defendemos ante la barbarie y ante la guerra", con la bandera de España de fondo en la gran pantalla en la que antes había aparecido el no a la guerra y entre gritos de 'presidente, presidente'.