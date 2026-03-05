"Hace más o menos un año empiezan a aparecer hombres llamando a la puerta de mi casa por la noche", relata

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento presentó una denuncia ante la Policía y hay "una investigación en marcha"

Compartir







Rita Maestre, portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, ha denunciado ante la Policía la difusión de la dirección de su domicilio en anuncios anónimos en páginas de Internet donde se ofrecen servicios sexuales.

La propia política lo ha explicado a través de un vídeo difundido en las redes sociales, en el que ha detallado que la situación se viene produciendo desde hace aproximadamente un año. Según ha relatado, los hechos comenzaron cuando empezaron a aparecer hombres llamando a la puerta de su casa.

PUEDE INTERESARTE Abren juicio oral contra Mónica Oltra por el supuesto encubrimiento de los abusos sexuales de su exmarido sobre una menor tutelada

La denuncia de Rita Maestre por acoso tras la difusión de la dirección de su domicilio

"Últimamente hay casos de mujeres que están denunciando casos de acoso muy graves. Yo llevo guardándome mucho tiempo algo que me está pasando. Es una cosa que me lleva pasando desde hace más o menos un año y que la verdad es que no me he atrevido a contar hasta ahora", señala Rita Maestre en el arranque del vídeo, antes de ahondar en detalles sobre la situación.

"Hace más o menos un año empiezan a aparecer hombres llamando a la puerta de mi casa por la noche. Las primeras veces yo no abro porque pienso o porque quiero pensar que se trata de un error. Pero a la tercera o la cuarta vez que esto pasa uno de estos tipos sube desde el portal hasta la puerta de mi casa y empieza a llamar al timbre y a llamar a la puerta diciendo: 'Rita, ábreme la puerta'", cuenta.

PUEDE INTERESARTE El exDAO asegura que no forzó a la denunciante a quedarse en la casa y achaca a "celos" la acusación de agresión sexual

Entonces, explica que ella intentó averiguar quién era: "Yo le pregunto quién es, porque no sé quién es ni cómo sabe dónde vivo, y me responde que ha estado hablando conmigo por un canal de Telegram. En ese momento, yo ya no espero más: me voy a la Policía y pongo una denuncia", cuenta.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Después de unas semanas de investigación la Policía me dice que hay alguien que conoce la dirección de mi casa y que la ofrece en Internet en anuncios anónimos como si fuera un lugar donde se ofrecen servicios sexuales. Es decir, hay alguien dándole a hombres la dirección de mi casa para que vengan aquí pensando que pueden pagar por sexo", explica.

"Esto lleva pasando desde hace más o menos un año y sigue pasando. La última vez fue hace dos semanas. Son hombres que aparecen en muchos casos borrachos y a cualquier hora del día", cuenta, añadiendo que "son muchas cosas a la vez" y reflejando su malestar.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"Es una forma de decir 'sé donde vives y puedo acosarte cuando quiera'"

"Es el miedo", expresa. "Hay una persona o más personas dedicando su tiempo a acosarme a través de hombres que quieren pagar por sexo. Es una forma de decir: 'sé donde vives y puedo acosarte cuando quiera en tu lugar más privado, que es tu casa, a cualquier hora del día", denuncia.

"Es la repugnancia, la sensación de invasión de la intimidad. Yo tengo una niña de tres años y una niña de seis meses y es muy desagradable pensar que en cualquier momento, mientras las estoy bañando o las duermo o las doy de comer... pueden llamar al timbre o pueden aporrear la puerta de mi casa", explica, reflejando la gravedad de los hechos.

"Es también la sensación de impunidad que da el anonimato de las redes sociales. Yo estoy segura de que les acabarán pillando porque hay una investigación en marcha, pero esto lleva pasando 10 meses. 10 meses de acoso en mi casa amparado en perfiles falsos de Internet. Al final, la violencia digital es esto: son perfiles anónimos organizados que se creen impunes para acosar", denuncia.

"Es el cansancio, porque claro que a veces pienso si merece la pena, porque esto no me pasaría si yo no fuera mujer, si no fuera de izquierdas y si no fuera feminista", expresa, antes de continuar: "Es un acoso político por ser mujer, por tener las ideas que tengo, por ser una política visible, por presentarme a las elecciones y hacer política".

El mensaje de Rita Maestre "a los acosadores de mujeres y a los matones de extrema derecha"

No obstante, junto a todo ello, recalca: "Pero también es la determinación de seguir creyendo en lo que creo, de representar a todas las personas que me dieron su voto para defender precisamente las ideas en las que creo. Y por eso, a los acosadores de mujeres, a los matones de extrema derecha, a quienes quieren amedrentarnos por hacer política... A todos vosotros os quiero decir una cosa: no lo vais a conseguir. No nos vamos a callar. Sois vosotros los que vais perdiendo y, por eso, os escondéis como cobardes mientras nosotras levantamos la voz, nos apoyamos unas a otras y vamos a dar cada batalla hasta el final", concluye.