PSOE y Sumar negocian las medidas de vivienda en el plan anticrisis mientras Montero pide consenso

El Gobierno negocia con Sumar las medidas de vivienda mientras limita el plan al consenso parlamentario

El Congreso tumba el proyecto del Gobierno para rebajar la tasa de alcohol al volante al 0,1: "¿Por qué no al 0,0?"

Compartir







La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado este miércoles que el plan de respuesta al impacto de la guerra contra Irán solo contemplará “las medidas con consenso”, mientras todavía se negocia con Sumar la inclusión de protección a los inquilinos.

“No vamos a traer un decreto ley para que otros grupos lo rechacen”, ha resumido Montero, después de que Junts advirtiera de que “les saldrá mal” si se intenta incluir medidas sobre la okupación en el paquete que se aprobará el viernes.

Montero ha insistido en que el Gobierno busca evitar obstáculos para lograr apoyos, recordando que ya decayó en el Congreso un escudo social por falta de consenso, especialmente en medidas como la prohibición de desahucios.

Negociación abierta con Sumar

Las conversaciones entre PSOE y Sumar siguen abiertas. Desde el ala de Sumar, el ministro Pablo Bustinduy ha asegurado que está “peleando” para incluir la prórroga de los contratos de alquiler y la congelación de precios, con el objetivo de proteger a los inquilinos.

PUEDE INTERESARTE PP, Vox y Junts sacan adelante la moción contra la regularización de inmigrantes

Sin embargo, desde el Gobierno hay cautela. El ministro Félix Bolaños ha rebajado las expectativas: “No tan seguro diría yo, vamos a trabajarlo”.

Presión de los socios

A las demandas de Sumar se han sumado EH Bildu y Compromís, mientras que el PNV ha pedido evitar “propuestas más extremas”.

Por su parte, el presidente Pedro Sánchez ha llamado a la “tranquilidad y paciencia” y ha avanzado que el decreto incluirá medidas coyunturales y estructurales para proteger a hogares, empresas y trabajadores.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Medidas económicas en estudio

Entre las medidas previstas se contempla la rebaja del impuesto eléctrico, así como nuevas fórmulas para frenar la subida de los carburantes, tras comprobar que anteriores bonificaciones no tuvieron el efecto esperado.