PSOE y Sumar negocian las medidas de vivienda en el plan anticrisis mientras Montero pide consenso
El Gobierno negocia con Sumar las medidas de vivienda mientras limita el plan al consenso parlamentario
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La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado este miércoles que el plan de respuesta al impacto de la guerra contra Irán solo contemplará “las medidas con consenso”, mientras todavía se negocia con Sumar la inclusión de protección a los inquilinos.
“No vamos a traer un decreto ley para que otros grupos lo rechacen”, ha resumido Montero, después de que Junts advirtiera de que “les saldrá mal” si se intenta incluir medidas sobre la okupación en el paquete que se aprobará el viernes.
Montero ha insistido en que el Gobierno busca evitar obstáculos para lograr apoyos, recordando que ya decayó en el Congreso un escudo social por falta de consenso, especialmente en medidas como la prohibición de desahucios.
Negociación abierta con Sumar
Las conversaciones entre PSOE y Sumar siguen abiertas. Desde el ala de Sumar, el ministro Pablo Bustinduy ha asegurado que está “peleando” para incluir la prórroga de los contratos de alquiler y la congelación de precios, con el objetivo de proteger a los inquilinos.
Sin embargo, desde el Gobierno hay cautela. El ministro Félix Bolaños ha rebajado las expectativas: “No tan seguro diría yo, vamos a trabajarlo”.
Presión de los socios
A las demandas de Sumar se han sumado EH Bildu y Compromís, mientras que el PNV ha pedido evitar “propuestas más extremas”.
Por su parte, el presidente Pedro Sánchez ha llamado a la “tranquilidad y paciencia” y ha avanzado que el decreto incluirá medidas coyunturales y estructurales para proteger a hogares, empresas y trabajadores.
Medidas económicas en estudio
Entre las medidas previstas se contempla la rebaja del impuesto eléctrico, así como nuevas fórmulas para frenar la subida de los carburantes, tras comprobar que anteriores bonificaciones no tuvieron el efecto esperado.