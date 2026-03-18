El Congreso ha tumbado este miércoles la reforma legal para reducir la tasa máxima de alcohol al volante a 0,1 miligramos por litro de aire

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El Congreso ha tumbado este miércoles la reforma legal para reducir la tasa máxima de alcohol al volante a 0,1 miligramos por litro de aire espirado desde los 0,25 miligramos actuales. El PP, Vox y ERC han rechazado el cambio normativo, que pretendía también castigar la difusión en redes sociales de la ubicación de controles policiales.

El PSOE ha intentado negociar hasta el día de hoy con Junts y ERC, que habían mostrado sus reticencias a la norma. “Con ellos se pueden negociar otras cosas, con los de Ribera del Duero es más difícil”, apunta un miembro de la Comisión de Interior, que alude a la proximidad del PP con la patronal agraria del vino y con los hosteleros como explicación del voto negativo de los de Alberto Núñez Feijóo.

ERC se pregunta: ¿Y por qué no 0,0?

La diputada de ERC, Inés Granollers, ha asegurado que bajar el nivel de alcohol al volante “no evitará accidentes”. “Crecerá la frustración”, ha apuntado, para poner en duda el nivel de 0,1 y tilda de “cobardes” a los proponentes por no imponer una tasa 0. “Prefieren hacer creer que se acabarán los accidentes” por reducir el nivel de alcohol permitido al conducir. “¿Cuántos accidentes de la AP7 son por tasa de alcoholemia?”, se ha preguntado, para calificarla de “ley muy cínica”. La diputada ha planteado que no se cubren las plazas de examinadores de tráfico que quedan vacantes por jubilación, y ha asegurado que este es un motivo más potente en el número de accidente.

El PP pone el foco en el estado de las carreteras

La diputada del PP, Bella Verano, ha defendido el 'no' de su partido “por responsabilidad”. Verano ha criticado la calidad técnica de la ley, y se ha preguntado por qué no se ha tramitado como real decreto ley o como proyecto del Gobierno. En su opinión, el Ejecutivo ha querido “evitar controles, reducir el análisis y diluir su responsabilidad”.

Verano ha acusado al PSOE, proponente de la reforma, de plantear un debate “simplista”, para reconocer que los estudios indican que reducir la tasa de alcohol evita accidentes, pero que hay otras cuestiones que interfieren, como “el estado de las carreteras”, y que no se abordan en la reforma.

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Vox considera que el problema está más en las drogas que en el alcohol

El diputado de Vox Andrés Rodríguez ha dicho que su partido quiere aplicar “todo el peso de la ley sobre quien comete delitos” contra la seguridad vial “y que ponen en riesgo la vida de otras personas”. “Expresamos nuestra solidaridad y afecto a los familiares de las víctimas” de los accidentes, ha añadido.

“Suscribimos el fin, discrepamos de los medios”, ha sostenido, para acusar al Gobierno de “fingir preocupación”, de no reparar “las carreteras” y de plantar una “medida desproprocionada con un fin confiscatorio y recaudatorio”. Una “cortina de humo” del Ejecutivo, ha sostenido. El diputado de Vox ha considerado “exageradamente bajo” el nivel de 0,1 miligramos que pretendía marcar la reforma, y ha planteado que “el problema está en las drogas”, no en el alcohol.

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Sumar culpa a la influencia de los lobbies al no a la norma

Desde Sumar, el diputado Félix Alonso ha considerado “inaplazable” la norma y ha asegurado que “en 75 años han perdido la vida unas 100.000 personas” a causa de la presencia de alcohol en los conductores. “No existe ninguna excusa”, para no apoyar la norma, ha dicho. Alonso ha hecho una referencia a los “lobbys” con intereses, que “saben a quién se dirigen”. “En la trazabilidad de las leyes se puede detectar la larga mano de los intereses”, ha dicho. La decisión es “estar a favor de salvar vidas o en contra”.

Loa hosteleros en contra de la bajada al 0,0

Los hosteleros siempre se han mostrado en contra de una mayor rebaja de la tasa de alxohol en sangre. Consideran que los datos demuestran que no es efectiva. "En países con tasa 0,0 de alcohol vinculada a la conducción presentan una mayor tasa de víctimas mortales en accidentes por carretera", señalan. Muestran como ejemplo los casos de Rumanía (86 por millón de habitantes), República Checa (50 por millón de habitantes) y Hungría (55 por millón de habitantes) que la tienen. Eslovaquia, Bulgaria y Estonia también tienen esas tasas de 0,0. En España, subrayan, la tasa de siniestros mortales es de 37 por cada millón de habitantes.

Pero a nadie se le escapa que la rebaja al 0,0 acabaría con la cañita de mediodía con tapa o con la botellita de vino a la hora de comer, y podría ser un golpe tanto para los sectores de hostelería, vinícola o cervecero, gran parte de cuyos ingresos vienen de ese tapeo y de mucho empleo detrás de esta costumbre.