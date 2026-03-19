Una curiosa imagen ha llamado la atención de los vecinos de Salamanca: el rey Felipe VI tomando café con el presidente de Italia

El detalle de los reyes Felipe VI y Letizia con un grupo de niños que le dieron la bienvenida en Jaén en la lengua de signos

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El rey Felipe VI ha estado con el presidente de la República de Italia, Sergio Mattarella, en Salamanca. La imagen de ambos en una terraza es algo que no es muy habitual. Los dos líderes disfrutaban del buen día tomándose un café en uno de los bares. Una escena que no suele darse, pero que ha reflejado mucha espontaneidad.

El presidente italiano ha llegado a Salamanca este 19 de marzo para recibir el doctorado honoris causa por la Universidad de Salamanca, un reconocimiento que fue aprobado por el Claustro de Doctores en enero. Con ese motivo, el rey ha acompañado a Mattarella a esta entrega, pero antes han querido tomar un café en una de las terrazas de la ciudad.

Antes recoger el reconocimiento, el rey le hecho un recorrido por el centro histórico de la ciudad, actuando como anfitrión y guía personal. Uno de los puntos de la ciudad donde pararon fue la Plaza de Anaya, donde han coincidido con un grupo de estudiantes italianos. De allí han ido hasta la Catedral. Las calles estaban llenas de jóvenes estudiantes, ya que Salamanca destaca por su ambiente universitario, que saludaron a los dos líderes.

El momento del café entre ambos líderes

Justo minutos antes de llegar a la universidad han parado en el Restaurante Del Nero, donde pidieron un café cada uno y agua. Todos los vecinos de Salamanca estaban sorprendidos al ver esta imagen tan poco usual. Sin embargo, este rato que han compartido entre ellos ha tenido la oportunidad de charlar relajadamente antes de recoger el reconocimiento.

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La universidad ha querido otorgarle este reconocimiento por sus aportaciones culturales y académicas, además de su defensa por los valores como el humanismo, el europeísmo y la concordia entre España e Italia. De hecho, en el discurso que ha pronunciado en el evento, ha querido referirse a la Unión Europea para animar a los estados a rechazar la “ampliación de conflictos”, algo que tiene que ver con las propuestas de Donald Trump dentro del marco del conflicto de Irán.