Esta era la primera vez que el Rey se pronunciaba sobre esta cuestión

Varios historiadores ven "irreprochables", "evidentes" y "acertadas" las palabras del Rey sobre la Conquista: "Me parece sano"

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El Rey Felipe VI reconocía este lunes que hubo "mucho abuso" durante la Conquista pese a las Leyes de Indias adoptadas por los Reyes Católicos para proteger a la población indígena y ha admitido que aquellos comportamientos vistos desde la óptica y los valores actuales no son como para sentirse "orgullosos".

Esta era la primera vez que el Rey se pronunciaba sobre esta cuestión, pese a los reiterados llamamientos que en los últimos años le había venido haciendo el anterior presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para que hubiera una disculpa por parte de la Corona ante los "agravios" cometidos durante la Conquista. Las reacciones tras estas declaraciones del monarca no se han hecho esperar.

La presidenta de México reconoce el gesto de acercamiento

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha reconocido el "gesto de acercamiento" que hizo el Rey Felipe VI al reconocer que hubo "mucho abuso" durante la Conquista de América por parte de los españoles pero ha admitido que no fue todo lo que le hubiera gustado escuchar.

"Es un acercamiento del Rey que reconocemos", ha dicho Sheinbaum durante su rueda de prensa diaria al ser preguntada por las declaraciones del monarca durante una exposición dedicada al papel de la mujer indígena.

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"No fue todo lo que hubiéramos querido pero la verdad es que es un gesto de acercamiento" en el sentido de lo que había venido reclamando el anterior presidente, Andrés Manuel López Obrador, de "reconocimiento de excesos, exterminios que hubo durante la llegada de los españoles".

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El Gobierno suscribe "al 100%" las palabras de Felipe VI sobre la Conquista y acusa a Feijóo de "negar la historia"

El Gobierno suscribe "al 100%" las declaraciones realizadas por el Rey Felipe VI: "Fuimos informados y suscribimos al 100% las palabras de su majestad Felipe VI", ha sostenido la ministra portavoz, Elma Saiz, tras ser preguntada por las declaraciones que hizo el monarca durante una visita privada a una exposición sobre México en el Museo Nacional Arqueológico, en la que estuvo acompañado precisamente por el embajador de este país y si el gesto estaba pactado con Moncloa.

El Rey reconoció durante la visita a la exposición "La mitad del mundo. La mujer en el México indígena" que hubo "mucho abuso" durante la Conquista de América y admitió que aquellos comportamientos vistos desde la óptica y los valores actuales no son como para sentirse "orgullosos", pero es necesario conocerlos y aprender de ellos.

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Esta era la primera vez que el Rey se pronunciaba sobre esta cuestión, pese a los reiterados llamamientos que en los últimos años le había venido haciendo el anterior presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para que hubiera una disculpa por parte de la Corona ante los "agravios" cometidos durante la Conquista. AMLO, como se le conoce popularmente, llegó a enviarle una carta en ese sentido en 2019 que no tuvo respuesta.

Feijóo muestra su orgullo por el "legado español" en Latinoamérica y pide enmarcar las palabras del Rey en "el contexto"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha mostrado este martes su "orgullo" por el "legado español" en Latinoamérica y ha pedido enmarcar las palabras del Rey en el "contexto de todo", subrayando además que no las pronunció en un discurso institucional sino durante una conversación visitando una exposición.

Al ser preguntado expresamente si cree que durante la Conquista hubo abusos del reino de España en México, Feijóo ha destacado en primer lugar que esas palabras se expresaron en "una conversación en una exposición del jefe del Estado" y ha hecho hincapié en que era una "conversación" y no un "discurso institucional".

"Y yo creo que hay que contextualizarlo en todo lo que ha dicho, no solamente en una parte de lo que ha dicho, sino en el contexto de todo lo que ha venido a decir", ha manifestado Feijóo en una entrevista en 'esRadio', que ha recogido Europa Press.

Dicho esto, ha señalado que la llegada a América "ha conllevado una comunidad lingüística y cultural excepcional". "Se puede comparar con ventaja cualquier actuación española durante la conquista como cualquier otra actuación de cualquier otro imperio de la época", ha apostillado.

Vox, sobre la conquista de América: La Corona española hizo "la mayor obra evangelizadora y civilizadora de la historia"

Vox ha rehusado pronunciarse específicamente acerca de las declaraciones del Rey Felipe VI sobre la conquista de América, pero sí ha puesto en valor el papel que llevó adelante la Corona española en el continente, donde realizó "la mayor obra evangelizadora y civilizadora de la historia universal".

En rueda de prensa en el Congreso, la portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán, no ha hecho mención alguna a esas palabras y se ha limitado a destacar que "la empresa española en América fue la mayor obra evangelizadora y civilizadora de la historia universal".

"Y eso --ha continuado la dirigente de Vox-- lo hizo la Corona española respetando los derechos y la dignidad de todos los súbditos, tal y como por cierto se reflejó en el Concilio de Isabel la Católica".

El eurodiputado de Vox Hermann Terstch ha rechazado las palabras del Rey Felipe VI. "Estamos estupefactos (...) Francamente, somos muchos los que no entendemos su formal y casi habitual adhesión a las tesis de quienes solo buscan daño y desprecio para la historia de España y el presente de los españoles", ha criticado Tertsch en un mensaje en la red social X recogido por Europa Press..