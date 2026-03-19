La Fiscalía Anticorrupción rebaja el impacto del sobre de Aldama

Desde Fiscalía Anticorrupción analizan el sobre con cierto escepticismo, no creen que de momento haya material para abrir una causa por financiación irregular, pero hay que esperar.

Durante una hora y media, de forma cronológica, Aldama dio detalles al juez de la supuesta financiación irregular del PSOE.

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El sobre que Aldama entregó a la Audiencia Nacional sigue siendo un secreto una semana después. Sabemos que lo envió el presidente de Petróleos de Venezuela y que el contenido es confidencial. La destinataria era Delcy Rodríguez, la actual presidenta del país. Según hemos podido saber, el entorno de Aldama relaciona este sobre con la financiación y presuntas comisiones a dirigentes del PSOE. Fuentes de la fiscalía rebajan la importancia del contenido de este sobre.

Durante una hora y media, de forma cronológica, Aldama dio detalles al juez de la supuesta financiación irregular del PSOE. Eso aseguran fuentes cercanas al comisionista. Y lo hizo, dicen, aportando un elemento clave: un sobre que, según su versión, sustenta sus acusaciones. Dentro, documentación sensible, todavía bajo análisis judicial.

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Entre ella, siempre según estas fuentes, papeles vinculados al presidente de la petrolera estatal venezolana PDVSA, en los que se autorizarían cupos para compras en Venezuela. Cupos que permitirían a determinadas personas gestionar las operaciones y poder así obtener una comisión. Las mismas fuentes van más allá y sitúan en ese circuito a José Luis Rodríguez Zapatero y a algún miembro del Ejecutivo, aunque sin concretar nombres.

El origen de todo se remonta a enero de 2020, en pleno “Delcygate”. Aldama sostiene que fue entonces cuando recibió ese sobre de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez. Y que después estaba prevista una cena para abordar el asunto con varios dirigentes, entre ellos el ministro Ángel Víctor Torres y Zapatero. Ambos han negado esta versión en repetidas ocasiones. Aldama asegura que es todo verdad, y que ahora, tras entregar el sobre, teme por su seguridad.

Hasta el momento, desde Fiscalía Anticorrupción analizan el sobre con cierto escepticismo, no creen que de momento haya material para abrir una causa por financiación irregular, pero hay que esperar.