El Supremo fija el 28 de abril la declaración de Ábalos, Koldo y Aldama en el juicio por las mascarillas

El tribunal escuchará como testigos a Ángel Víctor Torres y a Francina Armengol el 22 de abril

Un juzgado admite la segunda denuncia contra Íñigo Errejón por presunta agresión sexual

Compartir







El Tribunal Supremo (TS) ha fijado para el 28 de abril el interrogatorio como acusados del exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama en el juicio por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia.

En el calendario de sesiones, el tribunal que enjuiciará a los acusados ha establecido que el juicio comenzará el 7 de abril a las 10:00 horas y concluirá, según lo previsto, el día 30 de ese mismo mes, cuando se practique la prueba documental y las partes presenten sus informes finales.

PUEDE INTERESARTE Ortega Smith denuncia a la Ejecutiva de Vox y su Comité de Garantías ante Protección de Datos por "filtrar" su expulsión

Por el Salón de Plenos del Supremo pasarán más de 75 testigos en este juicio

Los testigo empiezan por el primer día con Víctor Ábalos, hijo del exministro; Jessica Rodríguez, expareja de Ábalos, y la que fue su jefa en Tragsatec, Virginia Barbancho; el hermano de Koldo, Joseba García, o socios de Aldama, Ignacio Díaz y Luis Alberto Escolano.

Además, el tribunal escuchará a partir de las 15:30 horas del 22 de abril al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que eran durante la pandemia presidentes de Canarias y Baleares, respectivamente, gobiernos autonómicos que adjudicaron contratos a la empresa epicentro de la presunta trama.

También figuran en la lista de testigos aceptados la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, cuya declaración está prevista para el día 13; la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera, investigada en la Audiencia Nacional por el 'caso Koldo', para el 15; el exsecretario de Estado de Interior Rafael Pérez, o el director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, para el 14.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Igualmente como testigos están citados el exgerente del PSOE Mariano Moreno, previsto para el día 22; así como exjefes de gabinete, expresidentes de Renfe, Correos y Puertos del Estado, y empresarios, familiares y allegados de los acusados, entre otros.

La Sala de lo Penal ha dejado sin efecto el señalamiento previsto para el 16 de abril por "motivos institucionales", por lo que el juicio se extenderá durante 13 sesiones.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Juicio "prioritario" porque Ábalos y Koldo están presos

El Supremo ya aclaró que este juicio es "prioritario" en tanto que se trata de una causa con preso, ya que tanto Ábalos como Koldo se encuentran en prisión provisional.

Fue el pasado 27 de noviembre cuando el magistrado instructor de la causa en el Supremo, Leopoldo Puente, acordó enviarles a prisión sin fianza por el riesgo "extremo" de fuga de ambos ante la proximidad del juicio y la elevada petición de penas, siendo la primera vez que un diputado nacional en ejercicio entra en prisión.

Se pide 24 años de prisión para Ábalos, 19 y medio para el exasesor y 7 para Aldama

Por su parte, las acusaciones populares, lideradas por el PP, reclaman 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario solicitan la misma pena que el fiscal.

La Sala de lo Penal les sentará en el banquillo por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, integración en organización criminal, uso y aprovechamiento de información privilegiada, falsedad y prevaricación.

Salvo cambios, los miembros del tribunal serán el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta, y los magistrados Julián Sánchez Melgar, Manuel Marchena, Andrés Palomo, Susana Polo, Eduardo de Porres y Javier Hernández.