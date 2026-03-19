López defiende la gestión del Ejecutivo y confía en sacar adelante las cuentas públicas en un contexto complejo

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El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha asegurado que el Gobierno va a “seguir trabajando para sacar adelante” los Presupuestos Generales del Estado, con el objetivo de que España siga avanzando.

Cuestionado en Málaga sobre la falta de apoyos, López ha recordado que el Ejecutivo lleva más de siete años gobernando en minoría, una situación que “nunca ha sido fácil”.

El ministro ha señalado que incluso se han tenido que repetir votaciones en el Congreso, como ocurrió con la subida de las pensiones, pero ha defendido que, pese a ello, España es el país que más crece del mundo.

López ha destacado que España crea tres o cuatro de cada diez empleos en la Unión Europea y ha subrayado medidas como la subida de las pensiones y del salario mínimo.

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“Vamos a seguir trabajando y vamos a intentar que España siga avanzando”, ha insistido.

Contexto internacional y energía

El ministro ha enmarcado la situación en el contexto de la guerra en Irán, que genera incertidumbre económica y presión sobre los precios de la energía.

En este sentido, ha defendido la apuesta por la transición ecológica y las energías renovables, señalando que en algunos días recientes el 60% de la energía en España ha sido solar.

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Según López, esto permite reducir la dependencia exterior, abaratar costes y hacer a España más competitiva frente a otros países.

Mensaje final del Gobierno

El ministro ha reconocido las dificultades parlamentarias, pero ha insistido en que el Ejecutivo seguirá trabajando no solo para aprobar los Presupuestos, sino para que España continúe avanzando.

López ha realizado estas declaraciones durante un acto en Málaga junto al alcalde Francisco de la Torre, en la presentación del proyecto ‘Centesimal’.