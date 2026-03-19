Ambos participarán el 9 de abril en un encuentro sobre el futuro de la izquierda, sin implicaciones electorales

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El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y la eurodiputada de Podemos, Irene Montero, participarán el próximo 9 de abril en Barcelona en un acto conjunto para reflexionar sobre el futuro de la izquierda.

El encuentro, que llevará por lema “Què s'ha de fer?” (¿Qué hay que hacer?), contará también con la participación del exdirigente de los Comunes Xavier Domènech como moderador. Según fuentes del entorno de Rufián y de Podemos, se trata de un espacio para intercambiar ideas sobre el espacio progresista, sin que implique acuerdos o alianzas electorales concretas.

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Sintonía entre Montero y Rufián

La propia Montero ha valorado positivamente este acercamiento y ha defendido la colaboración entre ambos dirigentes: “A mí hacer equipo con Gabriel me parece una muy buena idea”, ha señalado en declaraciones a TVE.

La eurodiputada ha subrayado que este tipo de iniciativas buscan reforzar la izquierda y ofrecer certezas a su electorado, en un contexto político en el que considera necesario “dar la batalla” frente a la derecha y la ultraderecha.

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Sin acuerdos, pero con mensaje político

Pese a la buena sintonía, ambas partes insisten en que el acto no supone avances concretos en posibles coaliciones. Según fuentes cercanas a Rufián, el objetivo es reflexionar sobre la situación del espacio progresista, no cerrar pactos.

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En la misma línea, Montero ha asegurado que las alianzas, si se dan, “caerán por su propio peso” cuando llegue el momento electoral.

Contexto: debates en la izquierda

Este encuentro llega en un momento de reconfiguración en la izquierda alternativa, tras varios resultados electorales negativos y debates internos sobre la unidad.

Rufián ya impulsó en febrero un acto similar en Madrid, donde defendió la necesidad de evitar la división electoral y apeló a la “generosidad” entre fuerzas progresistas. Entonces, la propuesta fue recibida con frialdad por parte de Podemos, que ahora, sin embargo, comparte escenario con el dirigente republicano.

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El acto ha sido bien recibido tanto por Movimiento Sumar como por el PSOE, que ven con buenos ojos cualquier iniciativa que contribuya a articular un espacio amplio en la izquierda.