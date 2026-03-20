Una quincena de aviones de gran tamaño ha llegado procedentes de Doha al aeropuerto de Teruel.

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Otro de los sectores afectados es el aéreo. Ante la amenaza de los misiles de Irán, Qatar Airways y otras grandes compañías del Golfo han puesto a salvo a parte de su flota aquí en nuestro país.

Una quincena de aviones de gran tamaño ha llegado procedentes de Doha al aeropuerto de Teruel. Como ya ocurrió en la pandemia o en la guerra de Ucrania, el aeródromo de Teruel se ha convertido en un refugio para los aviones. Y se prevén más llegadas en los próximos días.

Son trece Airbus A330, un Airbus A350 y un Boeing 747, modelos utilizados en vuelos de largo recorrido. El aeropuerto está abierto a recibir más aeronaves, ya que las compañías conocen su capacidad para acoger este tipo de operaciones en situaciones de inestabilidad internacional.

En ese aeródromo opera Tarmac Aerosave, una empresa con sedes en Teruel, Toulouse y Lourdes (Francia) y propiedad de Airbus, Safran Aircraft Engines y Suez S.A. Se dedica al mantenimiento, reconversión y reparación de los aviones allí estacionados. Hoy en día puede acoger allí hasta 125 aparatos simultáneamente, aunque su plan de expansión prevé que sean 340 de distinto tamaño, señala El Confidencial.