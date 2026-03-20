Dori Toribio 20 MAR 2026 - 21:36h.

Donald Trump ha considerado justificar la retirada de bases en países aliados que rechazaron ayudarle en la liberación del estrecho de Ormuz

Londres confirma el uso de sus bases para "operaciones defensivas" de EEUU en el estrecho de Ormuz

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Donald Trump recibía el rechazo por parte de los aliados de la OTAN a su propuesta de liberar el estrecho de Ormuz. El presidente estadounidense solicitó su colaboración para permitir la entrada y salida de barcos con el objetivo de reducir el impacto económico en el gas y petróleo.

Los líderes europeos coincidieron todos en negarle la colaboración. La reacción de Donald Trump fue llamarles "cobardes", una respuesta muy esperada después de solo conseguir el apoyo de Japón. Ahora, el estadounidense ha reconsiderado la idea de que Estados Unidos retire sus bases militares de España y de otros aliados al no recibir ayuda.

Al principio del conflicto, el Gobierno de España fue tajante con Estados Unidos ante el uso de las bases de Rota y Morón dentro del marco de los ataques contra Irán. Pedro Sánchez no recibió precisamente elogios de Trump tras conocer su decisión, pero el estadounidense acaba de confirmar que "tienen razón" y que Estados Unidos deberían retirar sus bases.

Vuelve a referirse a la OTAN como débiles y cobardes

Aunque Trump ha considerado retirar las bases militares en algunos países, no ha especificado de qué países en concreto y no se ha referido directamente a España, pero sí que se dirigido a aquellos países que no quieren colaborar con él, entre los que se encuentran desde un principio el Gobierno de Sánchez.

Del mismo modo, ha afirmado que tanto él como muchos republicanos están muy decepcionados de la OTAN y ha vuelto a repetir lo que ha dicho durante esta jornada hasta en varias ocasiones, que los aliados son cobardes y débiles por no ayudarle en el estrecho de Ormuz.

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La colaboración británica

El Gobierno británico ha confirmado este viernes el uso de sus bases por parte de Estados Unidos para "operaciones defensivas" en el marco de los ataques de Irán a buques en el estrecho de Ormuz, en represalia por la ofensiva sorpresa de Washington e Israel contra territorio iraní el pasado 28 de febrero.

Así lo ha dicho la oficina del primer ministro, Keir Starmer, en un comunicado difundido al término de una reunión del gabinete al completo en el que confirma que "el acuerdo para que Estados Unidos utilice bases británicas en el marco de la autodefensa colectiva de la región incluye operaciones defensivas estadounidenses destinadas a neutralizar las instalaciones y capacidades de misiles que se están utilizando para atacar buques en el estrecho de Ormuz".