Las evacuaciones de españoles se han llevado a cabo en distintas operaciones hasta alcanzar a más de 12.000 ciudadanos

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El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha informado este martes de que ya se han repatriado a más de 12.000 ciudadanos españoles afectados por la guerra en Irán.

Así lo ha asegurado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha explicado que el objetivo del Gobierno "se mantiene firme" y no es otro que "repatriar hasta el último español que así lo desee", sin dejar a ninguno atrás.

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El ministro, que ha comparecido junto con la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, y el titular de Economía, Carlos Cuerpo, ha concretado que esas evacuaciones de españoles se han llevado a cabo en distintas operaciones hasta alcanzar a más de 12.000 ciudadanos que han querido regresar a España.

El Gobierno pide a EEUU que vuelva a la negociación para acabar con la guerra en Irán

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha pedido este martes a Estados Unidos que convierta en permanente la suspensión de sus ataques sobre infraestructuras energéticas iraníes y que regrese a la mesa de negociación para poner fin a la guerra en ese país.

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En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Albares ha valorado el reciente anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Truimp, de suspender los ataques sobre infraestructuras energéticas de Irán y ha pedido al Gobierno de este país que ponga fin a sus ataques a otros países del Golfo Pérsico y a los realizados a través de milicias en Irak y en Líbano, y que desbloquee la navegación en el Estrecho de Ormuz.

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Respecto al Líbano, Albares ha condenado la "amenaza de la invasión israelí" del sur de ese país y los bombardeos sobre su capital, Beirut, que tienen ya "consecuencias humanitarias catastróficas" con más de un millón de personas desplazadas.

Y ha subrayado que "la soberanía y la integridad territorial del Líbano tienen que preservarse y España las defenderá y denunciará cualquier ataque a ambas".