Irán denuncia la muerte de cuatro miembros de una misma familia en un bombardeo en el norte del país

El ataque se produjo a las 3:20 horas de la madrugada en una zona residencial de Tabriz

Difunden imágenes de una pegatina con la cara de Sánchez y su "no a la guerra" en un misil

Compartir







Cuatro personas de una familia de cinco miembros han muerto este lunes en un ataque de Estados Unidos e Israel en Naser, en la región de Tabriz, en el norte de Irán.

"Cuatro miembros de una familia de cinco han muerto en el ataque del enemigo sionista-estadounidense en Naser, en Tabriz", ha informado la radiotelevisión pública iraní, IRIB.

La televisión ha emitido imágenes de la familia y de una niña de unos tres años que habría sobrevivido al ataque y que identifica como Helma Mazum.

El ataque se produjo a las 3:20 horas de la madrugada en una zona residencial de Tabriz. Una hermana, un hermano y los padres de la niña habrían muerto en el mismo.