telecinco.es 23 MAR 2026 - 22:42h.

Benjamin Netanyahu subraya que cualquier acuerdo que alcancen Estados Unidos e Israel tendrá en cuenta los "intereses vitales" de Israel

La Cúpula de Hierro israelí vuelve a mostrar grietas tras los últimos bombardeos por parte de Irán: Netanyahu pide al resto del mundo que se una a la guerra

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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha subrayado este lunes que cualquier acuerdo que alcancen Estados Unidos e Israel tendrá en cuenta los "intereses vitales" de Israel.

"El presidente (Donald) Trump cree que hay opciones de aprovechar los grandes logros de las FDI --Fuerzas de Defensa de Israel-- y de las fuerzas militares estadounidenses para hacer realidad los objetivos de la guerra en un acuerdo, un acuerdo que incluya nuestros intereses vitales", ha afirmado en un discurso publicado en redes sociales.

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En su conversación con su "amigo" Trump, Netanyahu ha insistido en que "vamos a proteger nuestros intereses vitales en cualquier acuerdo".

Sin embargo, ha subrayado que "seguimos atacando tanto en Irán como en Líbano". "Estamos desmantelando metódicamente el programa de misiles y el programa nuclear y seguimos golpeando fuerte a Hezbolá", ha explicado aludiendo al partido-milicia chií libanés. Así, ha destacado que "eliminamos hace unos días a otros dos científicos nucleares más".

Trump desvela conversaciones "muy sólidas"

Trump ha desvelado este lunes que su Administración ha mantenido "conversaciones muy sólidas" con Irán este domingo y que seguirán este lunes, tras apuntar que hay un "importante" consenso sobre los puntos para un eventual pacto con Teherán que ponga fin a la guerra, si bien las autoridades iraníes han negado durante la jornada que haya ninguna negociación con Washington.

"No ha habido ninguna negociación con Estados Unidos. Utilizan las noticias falsas para manipular los mercados financieros y del petróleo y salir así del atolladero en el que están atrapados Estados Unidos e Israel", ha afirmado en redes sociales el presidente del Parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalibaf.

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Este mismo lunes, Trump ha anunciado el aplazamiento durante cinco días del ultimátum a Irán que terminaba el lunes y por el que exigía que Teherán permitiera el libre tránsito por Ormuz o, de lo contrario, atacaría sus centrales eléctricas.