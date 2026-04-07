Iñaki Aguado 07 ABR 2026 - 21:58h.

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El Gobierno de Pedro Sánchez trata de poner distancia con un juicio que afecta de lleno a una persona que fue un pilar fundamental en el Ejecutivo y en el partido como fue José Luis Ábalos. Pero la reacción del Gobierno ha sido señalar al PP al sostener que los socialistas toman medidas ante la corrupción. Porque esta semana coinciden dos de las tramas que más ríos de tinta han hecho correr en la prensa española.

Mascarillas y Kitchen, uno afecta al PP y otro al PSOE. Pero para el Gobierno eso es la única coincidencia.

Desde la tranquilidad dicen que hay dos formas dispares de responder a los casos de corrupción: La suya, la del Gobierno de tolerancia cero, actuación inmediata y colaboración con la Justicia y a un abismo la del PP: la de destruir pruebas a martillazos en la sede de Génova.

Reconocen que es una semana dura para los ciudadanos. Empatizan, dicen, y piden que la Justicia llegue hasta el final, que quien la haga que la pague.