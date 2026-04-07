La declaración de Joseba García ha comenzado este martes con más silencios que explicaciones

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El hermano del exasesor ministerial Koldo García ha negado en el Tribunal Supremo que fuese a Punta Cana para recoger presuntos pagos del comisionista Víctor de Aldama dirigidos al exministro Ábalos, y ha dicho que viajó para explorar un negocio de plantaciones de pitaya y que solo hizo a este empresario el "favor" de recoger un sobre.

En el juicio que ha comenzado hoy por el caso mascarillas en el Supremo, la declaración de Joseba García ha comenzado este martes con más silencios que explicaciones por su condición de investigado en el caso Koldo de la Audiencia Nacional, si bien, al llegar el turno de la letrada de su hermano -que también es la suya-, se ha extendido.

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Trajo un sobre de Aldama de Punta Cana

Su hermano está acusado en este juicio de ser el "alter ego" del exministro de Transportes socialista José Luis Ábalos y colaborar con él, presuntamente, para favorecer al empresario Víctor de Aldama con la Administración a cambio de presuntas comisiones.

Según la Fiscalía, dos de esas supuestas comisiones, de 10.000 euros cada una, fue a buscarlas Joseba García a República Dominicana en 2019 y estaban supuestamente relacionadas con adjudicaciones de contratos de mascarillas que juzga el Supremo.

Una versión que ha negado el testigo, quien ha explicado que la primera vez que viajó a Santo Domingo fue a conocer a la que ahora es su pareja, y la segunda a explorar una oportunidad de negocio relacionada con plantaciones de pitaya, hoja de tabaco y puros. Vio que esto último no era rentable, pero sí llegó a montar plantaciones de esta fruta en España.

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Y cuando ya tenía el billete del primer viaje, ha continuado, Aldama le pidió el "favor" -a través de su hermano- de ir a Punta Cana para traerle un "sobre", pero ha asegurado que "en ningún momento" le dijeron que iba a recoger dinero, sino un sobre con documentación que no abrió porque no es "chismoso". Al volver se lo entregó al conductor de Aldama.

También ha admitido, como figura en la causa, que acudió dos veces a la sede del PSOE para recoger dinero en efectivo que presuntamente gestionaba Koldo García para Ábalos, entonces secretario de Organización del PSOE.

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Una "excelente" relación con Jéssica Rodríguez

La Fiscalía cree que Joseba García pudo cubrir a Jéssica Rodríguez, expareja de Ábalos, ante su presunta inactividad en la empresa pública Ineco, donde sostiene que fue contratada por la "presión moral" del exministro.

Él ha negado que fuese su jefe, sino un "compañero" que la ayudó con los fichajes -para los que había que "hacer un máster"- y otras gestiones y, aunque ha indicado que no sabe si trabajaba "mucho o poco", ha apuntado que ella le llegó a decir que tenía mucho trabajo.

Ha calificado su relación como "muy buena, excelente" que pudo haber desembocado en una amistad, pero a su vez ha rechazado que, como dijo Jéssica Rodríguez, ésta no conociese al empresario Aldama. Según Joseba, coincidieron varias veces y una vez el comisionista le dio 400 euros para ella.

Su relación con Aldama: La "peor" compra de un coche

Hasta en ocho ocasiones ha dicho Joseba haberse reunido con Aldama, pero todas en torno a la compra de un Volkswagen Passat, un coche que le "encantaba", pero que fue "la peor compra" de su vida, y por ello le reclamó los arreglos que tuvo que hacer o directamente los 2.500 euros que le costó el coche.

"Joe, macho, con todo el dinero que tienes, 2.500 pavos no son nada, pero para mi es un dineral", le dijo entonces.

En cuanto al incremento de su patrimonio a partir de 2020, que la Fiscalía cifra en 224.000 euros sin justificar, Joseba ha negado que tenga relación con los presuntos negocios de Koldo con las mascarillas, sino que lo ha achacado a ventas y compras personales, y préstamos de amigos y familiares.