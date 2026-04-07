José Luis Ábalos y Koldo García, sentados juntos en el Tribunal Supremo, han comentado la declaración de Jéssica en la sesión

Jéssica Rodríguez, expareja de Ábalos, sobre el piso en Plaza España: "Me dijo que mirara casas y eligiera"

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El Tribunal Supremo ha comenzado con los primeros juicios por los casos de corrupción que ha estado persiguiendo al Gobierno y en especial, al PSOE. José Luis Ábalos, quien fue mano derecha de Pedro Sánchez se ha sentado como acusado de beneficiarse en la adquisición de mascarillas durante la pandemia.

A su lado en la sala se encontraba Koldo García, su asesor y otro de los implicados en el caso. La fiscalía ha pedido 24 años de cárcel y 19 respectivamente. En el mismo banquillo se sienta Víctor de Aldama, al que solicitan hasta siete años de prisión. Durante esta primera sesión han declarado 11 de los 80 testigos y uno de los testimonios más esperados ha sido el de Jessica Rodríguez, una de las exparejas de José Luis Ábalos.

Aparecía por la puerta del Tribunal Supremo con el rostro totalmente oculto, con una mascarilla, unas gafas de sol y una peluca oscura para evitar que se la reconociese en cualquier momento. Ante la sala ha confesado que el exministro de Transportes le pagaba todos los gastos. "Todo lo que yo he visto en la relación que he tenido con el señor Ábalos es que daba igual quién pagara las cosas, porque era el señor Ábalos el que finalmente sufragaba todos los gastos", decía.

Sobre la relación con Ábalos, el piso en Plaza España y su supuesta contratación

Jéssica Rodríguez también ha hablado sobre sus contratos en empresas públicas y ha insistido en que, a pesar de cobrar por ello, nunca llegó a trabajar. En la sala ha declarado estar contratada pero admite que nunca llegó a trabaja activamente y que además, durante su horario laboral ha estado en realidad haciendo viajes con Ábalos.

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Entre todos esos detalles ha revelado cómo le daba dinero en efectivo, le pagaba el piso, la matricula de la universidad... Todo tipo de gastos que incluso continuaban cuando ya habían terminado su relación como pareja. Además, ha confesado que entre todas esas operaciones, Koldo siempre estaba como intermediario.

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Los gestos de Koldo y Ábalos durante la declaración

Jéssica Rodríguez no ha dejado ver su rostro ni siquiera frente al juez: "La historia que vivimos él y yo solamente la conocemos él y yo", decía en una de esas declaraciones. Mientras su expareja hablaba de "la historia" entre ambos, Ábalos mantenía el rostro serio, mirando hacia los lados, evitando mirar a la testigo, según explica el periodista Jacobo Pérez-Lirón.

Incluso, durante la comparecencia ha llegado a apoyarse en sus manos, con gesto de pasividad mientras Jéssica aseguraba que fue él quien le propuso buscar un piso para verse. En el lateral se encontraba el exministro y Koldo comentando las declaraciones de la joven.

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El piso del que hablaba Jéssica lo abonaba un socio de Aldama. Por otra parte, el hermano de Koldo ha negado que fuese su supervisor en la empresa pública en la que fue contratada: "Yo no la controlaba, nunca la he controlado", afirma. Un juicio que ha arrancado con duras declaraciones contra Koldo y Ábalos que no parecían estar muy sorprendidos de escuchar el testimonio.