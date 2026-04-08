Al mismo tiempo, ha confiado en que estas dos semanas de tregua se aprovechen para dar una "solución definitiva y diplomática"

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El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha mostrado este miércoles su esperanza en que la reapertura del estrecho de Ormuz tras la tregua de dos semanas pactada por EEUU e Irán se traduzca en una bajada del precio de los combustibles.

En declaraciones a los medios tras comparecer en la Comisión de Economía del Congreso, Cuerpo ha celebrado que los mercados mostraron un "reacción positiva de bajada de precios, en particular del crudo" tras conocerse el acuerdo, que ya ha permitido cierta reactivación de la actividad marítima en el estrecho tras más de un mes paralizada.

Esperanza por una solución definitiva del conflicto con Irán

"Esperemos que se mantenga durante estas dos semanas gracias a una implementación efectiva de la apertura del estrecho y que, por lo tanto, el mantenimiento de esos precios más bajos acabe redundando también en una bajada del precio de los combustibles", ha añadido.

Al mismo tiempo, ha confiado en que estas dos semanas de tregua se aprovechen para dar una "solución definitiva y diplomática" a la crisis en Oriente Medio y que, por lo tanto, se puedan dejar "atrás" sus consecuencias económicas.

Preguntado por la advertencia de la Comisión Europea a España por incumplir la normativa del IVA al aplicar un tipo reducido del 10 % a los carburantes, Cuerpo ha defendido que se trata de una medida transitoria y ha confiado en que ayude a paliar su encarecimiento.

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Al mismo tiempo, ha señalado que, ante las acusaciones de "infierno fiscal" del PP, la recaudación crece gracias a la mejora de la evolución económica, "sobre la base de mejores y mayores empleos", y ha citado un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) que relacionaba el 80 % del aumento de la recaudación con la economía.

Al mismo tiempo, ha abogado por avanzar en la modernización de la economía para mantener el aumento de los ingresos, que permiten "destinar más a reforzar el estado del bienestar" al mismo tiempo que se reduce el déficit público.