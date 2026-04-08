El ministro Albares ha defendido los "esfuerzos de mediación" de Pakistán para que la solución llegue por la vía diplomática

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha considerado una "buena noticia" el alto al fuego de dos semanas negociado entre Estados Unidos e Irán, al tiempo que ha instado ahora a defender la "diplomacia" sin "olvidar el caos, la destrucción y las vidas perdidas" ocasionadas por la guerra.

"Los altos al fuego siempre son una buena noticia. Sobre todo si conducen a una paz justa y duradera. Pero el alivio momentáneo no puede hacernos olvidar el caos, la destrucción y las vidas perdidas", ha defendido el jefe del Ejecutivo en un mensaje en la red social 'X'.

Abrir camino a la diplomacia

Por otro lado, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha señalado que la escalada "inaceptable" de violencia en la guerra en Irán "se aleja" tras el anuncio del alto el fuego de dos semanas, pero ha pedido prudencia porque aún es pronto para saber cómo va a concluir y ya ha surgido la "primera divergencia", ya que Israel no quiere que se incluya a Líbano en el acuerdo mientras que Irán, sí.

"Todos vamos a estar de acuerdo en que es un día de esperanza, porque después de 40 días de guerra por fin ha llegado algo parecido a una luz", ha afirmado el jefe de la diplomacia española en una entrevista en 'Las mañanas de RNE'.

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El ministro Albares también ha defendido los "esfuerzos de mediación" de Pakistán para que la solución llegue por la vía diplomática. En este sentido, ha indicado que desde España no van a "escatimar esfuerzos por apoyar" la "mediación pakistaní" y que "se abra camino la diplomacia", si bien ha reconocido que "todavía es muy pronto para saber dónde van a concluir".

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"Pero lo que hoy sí tenemos que saber es el riesgo de una violencia y de una escalada inaceptable, como no había visto la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial, se aleja", ha apostillado.

No obstante, ha precisado que es pronto para saber cómo va a concluir la negociación ya que EEUU e Irán se han dado un "tiempo corto" de dos semanas y en el análisis que ha realizado esta mañana de los puntos que se han puesto sobre la mesa ya ha visto la "primera divergencia". Así, ha señalado que Irán considera "correctamente" a juicio del Gobierno español y que Líbano debe ser parte de la negociación mientras que Israel "deja claro que no".

Apertura segura del estrecho de Ormuz

El ministro ha señalado también que la comunidad internacional tiene que conseguir que cesen los bombardeos sobre Irán y el "lanzamiento injustificado de misiles y de drones" desde este país a todo Oriente Próximo.

Dicho esto, ha asegurado que "todos los frentes tienen que cesar", también en Líbano. "Es inaceptable la invasión de Israel a un país soberano como Líbano", ha reprochado Albares, que también ha reclamado que el estrecho de Ormuz "tiene que quedar abierto de manera segura para cualquier buque que quiera transitarlo".