La reunión en Zarzuela pone el foco en el impacto de la violencia sobre los menores y en las acciones de asistencia en el terreno

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La Reina Letizia, presidenta de honor de UNICEF España, ha mantenido este martes una reunión de trabajo con representantes de la organización para abordar la situación de la infancia en Líbano y la respuesta humanitaria desplegada sobre el terreno.

Al encuentro, que se ha celebrado en el Palacio de la Zarzuela, han asistido la presidenta de UNICEF España, María Ángeles Espinosa, y el director ejecutivo de la organización, José María Vera. De manera telemática ha participado el representante de UNICEF en Líbano, Marcoluigi Corsi, quien trasladó a la Reina un relato directo de la situación en el país.

Impacto de la crisis en la infancia

Corsi ha descrito el efecto de la crisis sobre los niños libaneses, "expuestos a situaciones de violencia, desplazamiento y trauma". Según los datos trasladados en la reunión, desde el 2 de marzo al menos 600 menores han muerto o resultado heridos como consecuencia de la intensificación de la violencia.

El 8 de abril, según la organización, más de cien ataques en distintas zonas del país causaron la muerte de al menos 33 niños y dejaron a otros 153 heridos.

Asimismo, durante el encuentro se han abordado las principales líneas de actuación de UNICEF sobre el terreno, entre ellas la distribución de suministros esenciales, el apoyo a centros de salud, el acceso a agua potable, el apoyo psicosocial y la continuidad educativa.

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UNICEF ha informado de que "mantiene su presencia en más de 20 países de Oriente Medio y norte de África", proporcionando asistencia humanitaria y reforzando sistemas esenciales para la infancia, y ha afirmado que está "ampliando su respuesta" para garantizar servicios de salud, nutrición, agua, educación y protección, al tiempo que trabaja con sus aliados para asegurar que la ayuda llegue de forma segura y sostenida a los niños y niñas más vulnerables.