Las personas que quieran acogerse al proceso deberán presentar un certificado de su país de origen que acredite la ausencia de antecedentes

Pedro Sánchez escribe una carta sobre la regularización extraordinaria de inmigrantes: "Reconocemos derechos y exigimos obligaciones"

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El Gobierno ha aprobado la regularización de cerca de medio millón de inmigrantes, una medida que entrará en vigor este jueves y que supone un giro en la política migratoria española respecto a la tendencia de otros países occidentales, que en los últimos meses han endurecido sus criterios. El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha defendido públicamente la iniciativa a través de una carta en la que asegura sentirse “orgulloso” de la decisión adoptada.

El texto definitivo incorpora algunos cambios respecto al planteamiento inicial, especialmente en lo relativo a los antecedentes penales, uno de los puntos que más se ha endurecido tras las recomendaciones del Consejo de Estado. Así, el Gobierno ha eliminado del texto del Real Decreto de regularización extraordinaria de migrantes la posibilidad de que los solicitantes acrediten ausencia de antecedentes penales mediante una declaración responsable cuando no puedan hacerlo por otra vía.

Antecedentes penales

A partir de ahora, las personas que quieran acogerse al proceso deberán presentar un certificado de su país de origen que acredite la ausencia de antecedentes, un requisito que podría complicar y ralentizar los trámites, teniendo en cuenta que el plazo límite para completar el proceso finaliza el 30 de junio.

Para evitar que esta exigencia deje fuera a parte de los solicitantes, el Gobierno contempla la posibilidad de intervenir por vía diplomática si no se logra el documento a tiempo, concediendo un margen adicional de tres meses. Si aun así no se obtiene el certificado, se habilitará un último plazo de quince días para que el interesado lo aporte por su cuenta; en caso contrario, no podrá acceder a la regularización.

Los trámites arrancan este jueves 16 de abril

Los trámites para la regularización de personas migrantes en situación irregular arrancarán este mismo jueves 16 de abril de forma telemática y el día 20 de forma presencial, según ha adelantado la Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Las citas para acudir presencialmente a las oficinas para realizar los trámites podrán solicitarse también a partir de este jueves.

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Así, entre las principales novedades, el decreto elimina la declaración responsable para acreditar la ausencia de antecedentes penales.

Esta modificación por parte del Ejecutivo tiene lugar después de que el Consejo de Estado, en su dictamen, considerase que recurrir a la declaración es una técnica "inadecuada" para un proceso "masivo", ya que "permite relajar injustificadamente la diligencia que cabe razonablemente exigir a los beneficiarios de ese proceso y que abre la puerta a prácticas poco rigurosas e incluso irregulares en el cumplimiento de un requisito de carácter general exigido por la Ley Orgánica de Extranjería".

En el borrador del decreto, el Gobierno establecía que, con carácter excepcional, si el interesado acreditase haber solicitado el certificado de antecedentes penales de las autoridades del país de origen o de aquel donde hubiera residido durante los últimos cinco años, y hubiera transcurrido un mes sin haberlo recibido, el Ejecutivo español, previa solicitud al efecto, podría recabar la información necesaria directamente de la autoridad del país correspondientes.

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Así, indicaba que, en caso de no recibir dicha información en el plazo de un mes, la Administración comunicaría esta circunstancia al interesado, que podría presentar declaración responsable de inexistencia de antecedentes penales. Esta última opción ya no será posible. Del mismo modo, en el nuevo texto se destaca la validez de pasaportes caducados para iniciar el proceso.

Entre las novedades también se explicita la exclusión de las personas apátridas del proceso de regularización, según ha confirmado este mismo martes la ministra de Inclusión, Elma Saiz. Entre estas personas, se encuentran los saharahuis. Saiz ha aclarado que los apátridas no están en situación irregular y, además, ha argumentado que se trata de evitar solapamientos en los procedimientos. Sin embargo, la regularización sí incluye a los solicitantes de la vía de la protección internacional.

La titular de Migraciones ha explicado que será la Unidad de Tramitación de Extranjería dependiente del Ministerio la que resolverá todos los procedimientos. "Tenemos un procedimiento que está absolutamente dimensionado con equipos reforzados", ha garantizado Saiz al ser preguntada en una entrevista a la Cadena Ser recogida por Europa Press por la capacidad de los equipos para tramitar el volumen de solicitudes que se espera en las próximas semanas.

"A lo largo de todo el territorio del país, a través de las oficinas de Correos, de la Seguridad Social, con unos cauces específicos y reforzando plantillas para que se pueda dar respuesta a todas las solicitudes en tiempo y forma", ha indicado la ministra quien ha insistido en que será un proceso "eficaz".

Ha asegurado, asimismo, que en la página web del ministerio se colgará un manual con preguntas y respuestas y se informará de horarios de oficinas. Además, las personas interesadas podrán obtener información a través de las más de 200 entidades colaboradoras en materia de extranjería y "tendrán capilaridad para llegar a dar toda la información oficial". Ha advertido, asimismo, de los bulos y ha pedido que se recurra siempre a información contrastada.

El proceso que ahora arranca está dirigido a personas en situación irregular que estuviesen ya en España antes del 1 de enero de 2026 y lleven ininterrumpidamente cinco meses en el país. Asimismo, podrán optar a él todos aquellos solicitantes de asilo que hayan presentado su solicitud hasta el 31 de diciembre de 2025.