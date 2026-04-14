El líder del PP denuncia que la regularización aprobada "va en contra" de las Cortes Generales, las comunidades autónomas, los ayuntamientos y Europa

Pedro Sánchez escribe una carta sobre la regularización extraordinaria de inmigrantes: "Reconocemos derechos y exigimos obligaciones"

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MadridEl líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado contra el real decreto del Gobierno por el que ha aprobado la regularización extraordinaria de "más de un millón de migrantes irregulares", la cual ha catalogado directamente de "inhumana", "injusta", "insegura" e "insostenible", asegurando además que va en contra de la política de la Unión Europea y de la "mayoría de los españoles". Por ello, se ha comprometido a "utilizar todos los instrumentos" a su alcance "para mitigar" lo que ha tildado de "disparates" del Gobierno de Pedro Sánchez.

"La gente no quiere más cartitas, quiere más ayudas", ha aseverado Feijóo ante sus diputados y senadores, poco después de que el propio Pedro Sánchez publicase una carta dirigida a la ciudadanía para defender la regularización de personas migrantes que ha aprobado el Consejo de Ministros.

Alberto Núñez Feijóo, contra la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Gobierno

En esa misiva, el presidente del Gobierno señalaba que la regularización es un acto de "justicia" con la historia de España y de "necesidad" ante una sociedad que "envejece", al tiempo que ha dicho sentir "orgullo de ser español". "Hoy demostramos, una vez más, que España avanza cuando su sociedad se implica", apostillaba en la carta, en las antípodas del posicionamiento de Feijóo, que ha cargado duramente contra las acciones del Gobierno y la aprobación del real decreto este martes.

Frente a ello, en su intervención ante diputados y senadores en la reunión plenaria del Grupo Popular celebrada en el Congreso, Alberto Núñez Feijóo ha recalcado que su partido está "absolutamente en contra de la regularización masiva e irresponsable de un millón de inmigrantes irregulares", cuya entrada en España se produce "sin ningún tipo de garantías" y "sin exigencias".

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"España no puede convertirse en el país donde romper las normas sea más rentable que cumplirlas", ha asegurado, para incidir en que es en el Congreso donde debería sustanciarse el debate de la regularización y no en un Consejo de Ministros con el presidente viajando por China.

De hecho, precisamente a ese respecto, ha asegurado que esa regularización va en contra de las Cortes Generales porque se votó en el Parlamento y "perdieron" esa votación; va en contra "de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, a los que nadie le ha preguntado"; y "va en contra de Europa, porque va en contra del pacto de migración y asilo defendido por la mayoría del Parlamento Europeo".

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"Y lo peor de todo, va en contra de la mayoría de los españoles", ha añadido el líder 'popular', incidiendo en que los españoles tienen "derecho a controlar quién entra" y "en qué condiciones se vive" en España.

En esta línea, Feijóo ha defendido "firmemente que España tenga una política migratoria legal, ordenada y compatible con la legislación europea que proteja a quienes han llegado a España y, por su puesto, que proteja a los españoles".

Las cuatro razones del rechazo de Feijóo a la regularización de migrantes del Gobierno: "Inhumana, injusta, insegura e insostenible"

Insistiendo en todo ello, ha asegurado que su partido no solo va a decir que está en contra de esa regularización sino que va a explicar por qué, si bien ha pronosticado que "los ciudadanos lo sufrirán en sus propias carnes más pronto que tarde".

"No compartimos esta regularización de más de un millón de inmigrantes irregulares por cuatro razones: porque es inhumana, porque es injusta, porque es insegura y porque es insostenible", ha enumerado, desgranando a continuación sus argumentos.

Feijóo recalca que no es humanitaria porque "alienta a las mafias" y traslada el mensaje de que España "es un chollo", al tiempo que "perjudica" a los propios inmigrantes que llegaron de forma legal y que están aportando y cumpliendo las leyes. Además, defiende que es "insegura" porque no hay condiciones ni exigencias suficientes y no se sabe ni a cuántas personas afecta. "Oficialmente, a 500.000. En privado, ya lo suben a 800.000 y la Policía, que ésta sí que sabe, lo sube por encima del millón de personas", ha manifestado.

Además, ha asegurado que es "insostenible" porque "se está haciendo sin memoria económica, sin ningún tipo de previsión de coste", añadiendo que este proceso "sobrecarga" de manera "irresponsable" el estado del bienestar "sin medir las consecuencias".

"La sanidad, la educación, los servicios sociales, la vivienda, las políticas de empleo, todo esto va a sufrir una fuerte demanda adicional, sin ningún tipo de planificación y sin financiación, y sin que nadie haya explicado quién se hace cargo", ha apostillado.

Feijóo se compromete a "utilizar todos los instrumentos" para mitigar lo que califica de "disparates" del Gobierno

Por todas esas razones, el jefe de la oposición se ha comprometido a "utilizar todos los instrumentos" a su alcance "para mitigar desde la oposición todos los disparates que se están haciendo" desde el Gobierno de Pedro Sánchez.

Además, en la misma línea, se ha comprometido a "cambiarlo desde el Gobierno" cuando el PP llegue al Palacio de la Moncloa porque, según ha aseverado, "el legado de Sánchez es un legado de corrupción, de inflación y de saturación de los servicios públicos".

Más allá, en su intervención ha criticado igualmente la nueva carta de Sánchez, esta vez defendiendo esa regularización, y ha destacado que se produce pocos días después de que haya arrancado la campaña de la renta "más cara de la historia" y el mismo día que han conocido los datos de inflación, el 3,4%, "el nivel más alto desde junio de 2024".

En este punto, ha recordado que el PP ya avisó que las ayudas del Gobierno por el conflicto en Irán "se iban a quedar cortas". "Han pasado quince días. Se han quedado cortas. ¿Y qué va a hacer ahora el Gobierno? Otra carta", ha censurado, para añadir que "la gente no quiere más cartitas, la gente quiere más ayudas".

Respecto a ello, y al considerar que ha quedado obsoleta la rebaja del IVA al carburante, ha defendido que "se le baje el IVA de los alimentos, que se le baje el IRPF de una vez por todas y que se alivie y acompañe a las familias para que no vivan ahogadas".