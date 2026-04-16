Junts suspende relaciones con Sumar hasta que no rectifiquen las declaraciones de Díaz

Junts rompe con Sumar tras las declaraciones de Yolanda Díaz

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Junts ha acordado suspender relaciones con Sumar hasta que no haya una rectificación por parte de su líder, Yolanda Díaz, a la que acusan de haber realizado declaraciones “inaceptables” al calificar a la formación de Carles Puigdemont de “racista y clasista”, según han explicado fuentes de la dirección.

Desde el partido independentista consideran que estas palabras suponen un ataque directo a su posición política y han reclamado una rectificación pública inmediata como condición para retomar cualquier tipo de interlocución.

La decisión llega en un momento especialmente sensible en las relaciones entre ambas formaciones, que han sido clave en el equilibrio parlamentario del Gobierno, lo que podría afectar a futuras negociaciones en el Congreso.

Por su parte, desde Sumar no han aclarado por el momento si habrá una rectificación, aunque defienden su postura en materia de políticas sociales y migratorias, origen de la polémica.