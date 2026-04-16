La esposa de Cerdán se niega a declarar en el Senado por estar su marido investigado

Francisca Muñoz se niega a declarar en el Senado por el caso Koldo y protagoniza varios momentos de tensión con los senadores

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Francisca Muñoz, esposa del exdirigente socialista Santos Cerdán, se ha negado a declarar este jueves en la comisión del Senado sobre el caso Koldo porque, según ha argumentado, su marido está investigado en un procedimiento penal por los mismos hechos que "aparentemente" son objeto de la comisión.

Al comienzo de la comparecencia, tras las primeras preguntas de la senadora de UPN María Caballero, Muñoz ha dicho, en una declaración leída, que acudía al Senado por estar obligada a ello y ha asegurado que carece de información relativa a lo que analiza la comisión de la Cámara Alta.

La esposa de Cerdán se ha limitado a justificar el motivo para no declarar y ha pedido a la presidencia de la comisión, dado su "estado de salud", poder abandonar la sala, petición que el presidente de la misma, el popular Eloy Suárez, le ha denegado.

Comparecencia y negativa a declarar

Muñoz ha acudido al Senado tras haber eludido la comparecencia en las dos ocasiones anteriores en que fue citada —alegando motivos de salud— para aclarar por qué su nombre figura en un informe de la Guardia Civil aportado al juez que investiga la trama del caso Koldo.

La sesión ha comenzado con unos minutos de retraso ya que Muñoz ha querido entrar acompañada de más de una persona, algo no permitido por el reglamento, y al serle denegada su solicitud para abandonar la sala, ha decidido escuchar las preguntas de los senadores mirando su teléfono móvil.

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Ante la negativa a contestar, la senadora de UPN ha enunciado una batería de preguntas con las que se ha interesado por cuestiones como la relación de Muñoz y Cerdán con la empresa Servinabar —del empresario Antxón Alonso—, los gastos familiares en sus vacaciones o el efectivo que manejaban ella y su marido.

Además, le ha interrogado sobre la relación de Cerdán con el comisionista Víctor de Aldama, y un supuesto pago de este último de 15.000 euros al exdirigente socialista por "el cupo vasco", o sobre su poder de influencia tanto en el Ministerio de Transportes cuando lo dirigía José Luis Ábalos como su papel en las negociaciones para investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

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Tensión y enfrentamientos en la comisión

También se ha referido Caballero a unos mensajes localizados por la Guardia Civil entre Antxón Alonso y su mujer, Karmele Atutxa, en los que él se refería a Muñoz como "la Paqui" y aseguraba que la conocían "todas las vendedoras de El Corte Inglés".

Ese ha sido uno de los pocos momentos en los que la esposa de Cerdán ha apartado la mirada de su teléfono y ha reaccionado para subrayar que ese no era su nombre y que además era un apelativo "despectivo y clasista".

"Yo soy Francisca Muñoz Cano (...) es despectivo y clasista ¿vale? Que quede claro", ha declarado.

Un choque que también ha tenido con la senadora del PP Ana Beltrán, quien la ha llamado "cobarde" por su actitud y que ha provocado la reacción de Muñoz por considerarlo un "insulto", que finalmente ha retirado la popular.

Además, Beltrán le ha afeado estar mirando el móvil durante sus preguntas, "jugando al candy crush, comprando en El Corte Inglés, o en Instagram", ante lo que Muñoz ha espetado que puede hacer "lo que quiera", también "respirar".