Hacienda cuestiona una operación de 900.000 euros en efectivo de Josep Pujol y la vincula a un posible préstamo simulado

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Josep Pujol, hijo del expresidente catalán, movió 900.000 euros en metálico entre dos bancos andorranos, en una bolsa con 10.700 billetes de 50, 100, 200 y 500 euros que pesaba 10 kilos, y el mismo día volvió a ingresarlos en la cuenta inicial, en una operación que Hacienda considera un préstamo simulado.

Esos movimientos bancarios en efectivo, que Josep Pujol llevó a cabo el 9 de diciembre de 2009, han centrado este jueves buena parte de las declaraciones de los inspectores de Hacienda y los peritos de la defensa ante el tribunal de la Audiencia Nacional, que juzga al expresidente catalán y su familia por la fortuna oculta en Andorra, que la Fiscalía cree procede de comisiones ilegales.

La operativa para ese traspaso de fondos, realizado personalmente entre oficinas de la Banca Privada de Andorra y Andbank, ambas situadas a escasos metros, rodea una operación que las acusaciones sospechan que la familia utilizó para blanquear fondos y eliminar el rastro del dinero.

Un préstamo bajo sospecha

Se trata de un préstamo de 900.000 euros que Josep Pujol Ferrusola hizo al empresario también acusado José Barrigón y que, según los inspectores de Hacienda, es “inveraz” y justificado con “documentación claramente falsa”, aunque permitió justificar un ingreso en efectivo en Andorra.

Según los peritos, Josep Pujol solicitó días antes el dinero en efectivo a su banco con el argumento de que necesitaba “hacer un favor a un pariente”, recibiendo distintas cantidades en billetes de varios valores.

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Con ese dinero en una bolsa de unos 10 kilos, cruzó la plaza para entregárselo a su hermano Jordi como préstamo, aunque finalmente este ya no lo necesitaba, según explicó un perito de la defensa.

Movimientos de dinero y dudas de la acusación

Ante esta situación, Josep Pujol ofreció el dinero al empresario Jorge Barrigón, lo que le llevó a regresar a la entidad inicial para volver a ingresar los 900.000 euros. Según la defensa, incluso se produjo un intercambio de billetes, pasando a ser todos de 500 euros.

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Durante el interrogatorio, la acusación cuestionó la lógica de la operación, señalando las incongruencias en los movimientos y en la formalización del préstamo en un mismo día.

Cuentas en el extranjero y fraude fiscal

El juicio también ha abordado el presunto fraude fiscal de Josep Pujol, cifrado en unos 800.000 euros por la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Aunque regularizó parte de sus fondos en 2012 mediante la amnistía fiscal, las acusaciones sostienen que no lo hizo de forma completa.

Los inspectores han indicado que solo declaró los fondos depositados en la BPA, pero no los de Andbank, donde también habría tenido dinero procedente del legado familiar.

Por otro lado, los peritos de Hacienda han señalado que Jordi Pujol Ferrusola abrió en 2002 una cuenta en JP Morgan en Ginebra con siete millones de euros, cuyo origen no ha sido justificado, además de otras cuentas vinculadas a estructuras en paraísos fiscales que habrían generado ganancias patrimoniales no declaradas.