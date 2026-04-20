Gómez de Liaño también ha revelado que llegó a tener la "sensación" de que grababan sus reuniones con Bárcenas en la prisión de Soto del Real

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El abogado Javier Gómez de Liaño, que defendió al extesorero del PP Luis Bárcenas, ha declarado este lunes en el juicio del caso Kitchen que un periodista le contó que habían hecho fotos al también exsenador cuando estaba en prisión preventiva y que incluso él llegó a ver imágenes "íntimas" suyas en la ducha.

Un "hecho que merece la pena recordar", según ha destacado Gómez de Liaño, que defendió a Bárcenas entre 2013 y 2015, cuando estuvo en prisión preventiva, y que el extesorero también ha recordado este lunes en su declaración como testigo en el juicio que acoge la Audiencia Nacional por una presunta operación parapolicial de espionaje en su contra.

"Incluso algunas más íntimas en la ducha"

Gómez de Liaño ha contado que un subdirector de un medio de comunicación fue a visitarle al despacho para indicarle que había fotos de Bárcenas en prisión.

"No se publicó, pero yo vi las imágenes de Bárcenas en la ducha", ha señalado el también exjuez en la séptima jornada del juicio contra el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz; su segundo, Francisco Martínez, y parte de la cúpula policial por los presuntos seguimientos a la familia Bárcenas en busca de documentos sobre Gürtel sensibles para el PP.

También ha sido preguntado por una visita del abogado Javier Iglesias, citado en los próximos días en el juicio, a Bárcenas en prisión, en la que, según Gómez de Liaño, "se le hizo un ofrecimiento de amortiguar la situación procesal penal y penitenciaria siempre que bajara la tensión que había de este asunto e incluso se llegó a hablar de algún que otro beneficio económico".

Horas antes, el extesorero del PP ha dicho que este abogado, al que considera "enviado por el PP", le ofreció 500.000 euros por "falsear" los papeles sobre la contabilidad en B del partido.

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Durante su testifical, Gómez de Liaño también ha revelado que llegó a tener la "sensación" de que grababan sus reuniones con Bárcenas en la prisión de Soto del Real, en Madrid, de manera que decidieron comunicarse "por escrito" cuando querían tratar "algo muy preciso" que afectase "a la almendra del procedimiento" y a la "estrategia de conseguir la libertad provisional".