Bárcenas ha relatado que la grabación sobre Rajoy documentaba un encuentro en su despacho al que acudió para hablarle de la "contabilidad extracontable" del partido

Luis Bárcenas ha declarado en la Audiencia Nacional en el juicio por la operación Kitchen

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El extesorero del PP Luis Bárcenas ha declarado en la Audiencia Nacional que, cuando estaba en prisión preventiva en 2013, encargó a un preso borrar audios "relacionados" con Mariano Rajoy, uno de ellos de un encuentro donde dice que el expresidente del Gobierno destruyó una fotocopia de la "contabilidad extracontable".

Un episodio sobre el que ha girado buena parte de la declaración matinal de Bárcenas, de unas cuatro horas, en el juicio por la operación Kitchen, una presunta trama parapolicial de espionaje orquestada en su contra para sustraerle documentación sensible para el PP y sus dirigentes relacionada con Gürtel.

Las grabaciones con Rajoy

Durante el interrogatorio del fiscal, Bárcenas ha hablado de "audios relacionados" con Rajoy, si bien más tarde ha especificado que se trataba "exclusivamente" de tres grabaciones: una de él mismo donde explicaba extremos de la "contabilidad extracontable" del PP, otra "muy cortita con el señor Rajoy" y otra "más extensa" con el ahora senador Javier Arenas -ambos citados los próximos días-.

Bárcenas ha relatado que la grabación sobre Rajoy documentaba un encuentro en su despacho al que acudió para hablarle de la "contabilidad extracontable" del partido, en la que quedaba saldo.

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"Le entrego la última hoja de esos movimientos donde figura el saldo que le llevo en un sobre y del que le hago entrega y que él se queda", ha explicado Bárcenas, que ha mencionado que Rajoy "se extraña mucho" y le pregunta "¿cómo es posible?". En ese momento, ha indicado, se dio la vuelta y lo introdujo en el "destructor de papeles".

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También en la grabación del encuentro con Javier Arenas en un restaurante de Sevilla Bárcenas habló de "ingresos extracontables del PP" y de "quién cobraba del partido", según ha contado, y ha indicado que esos audios estaban en un lápiz de memoria y en la nube.

Ya en prisión preventiva en Soto del Real, en 2013, encargó a un interno "experto" en informática que, durante un permiso penitenciario, borrase varios archivos y le dio las "claves de acceso" a la nube.

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Instrucciones para borrar los audios

Le dio instrucciones "por escrito" en una nota en la que le decía "lo que tenía que hacer una vez accediese a los audios relacionados, en este caso, con M.R., que era Mariano Rajoy" y ha reconocido como suya la letra de esa nota, aunque con un "trazo" distinto a como escribe "habitualmente"

"Álex, hay que destruir todos los audios de M.R. cuando yo te dé la orden, no debe quedar nada, es mi compromiso, haz el favor de ir recuperándolos. Un abrazo", decía esa nota dirigida al preso Isidro S., al que según Bárcenas "llamaban Álex".

Y acto seguido ha reconocido al preso en una foto: "Tiene una cara inolvidable", ha dicho.