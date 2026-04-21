Guardiola dice que la rebaja de impuestos no es una "obsesión ideológica" sino una herramienta "de progreso"

Sumario: María Guardiola defiende la bajada de impuestos como eje de su investidura en Extremadura

Montero defiende la "legalidad" de los préstamos a Air Europa y Plus Ultra: "Están avalados por la Justicia"

Compartir







La candidata a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha defendido que la rebaja de impuestos no es una “obsesión ideológica”, sino una herramienta de progreso y justicia, y uno de los pilares del acuerdo entre el Partido Popular y Vox que permitirá su investidura.

Fiscalidad como eje de gobierno

Durante su discurso en la Asamblea de Extremadura, Guardiola ha subrayado que una economía con crecimiento necesita una fiscalidad que la acompañe, capaz de impulsar el bienestar y el desarrollo económico de la región.

En este sentido, ha avanzado que en la legislatura se continuará con la bajada del IRPF, con el objetivo de que los ciudadanos recuperen poder adquisitivo y se refuerce la competitividad fiscal.

Medidas fiscales previstas

La candidata también ha anunciado nuevas actuaciones sobre otros tributos, como la rebaja del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, especialmente en casos sin descendientes directos, y la reducción del tipo en el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados para la compra de vivienda habitual.

“Porque una economía fuerte y una fiscalidad justa son condiciones necesarias para mejorar la vida de las personas”, ha concluido.