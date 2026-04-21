Claudia Barraso 21 ABR 2026 - 17:00h.

La jefa de emergencias de la Generalitat Valenciana informó de que los servicios estaban desbordados el día de la DANA

El auto de la jueza de la DANA: lo más dramático es que se pudo haber lanzado la alerta tres horas antes

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La jefa de Protección Civil del Gobierno ha aportado unos mensajes que intercambió con Inmaculada Piles, jefa del servicio de Emergencias de la Generalitat Valenciana justo el día en el que se produjo la DANA. “Estamos todos desbordados, a ver qué puede hacerse”, trasladaba al Gobierno ante la crítica situación que se estaba viviendo en municipios valencianos como Picanya.

La jefa de Protección Civil del Gobierno ha testificado este lunes sobre la reunión de aquella tarde con el Cecopi. La jefa del servicio de Emergencias le renvió un mensaje que alertaba de una llamada del alcalde de Picanya sobre las 19:42: “Cerca barranco Poyo, casas bajas y no pueden subir, dicen que 112 no les atiende”, a lo que la responsable del Gobierno le dijo “Inma, intentad responder esto”. Pero estaban “desbordados”, tanto las autoridades como todos los de la reunión del Cecopi, según informa el medio 'El Levante'.

“Estamos todos desbordados, a ver qué se puede hacer”, contestó Inmaculada. Entonces estaban ultimando el mensaje de alerta masiva a través del sistema ES Alert que no llegó a los móviles de los ciudadanos hasta pasada las ocho de la tarde, cuando ya era demasiado tarde y el agua había conseguido llevarse todo a su paso, incluyendo la vida de muchas personas.

Un mensaje previo a la alerta del ES Alert

Ante la magistrada seguro que ella había intentado mandar el aviso una hora y media antes, pero que desde Madrid le “habían recordado el tema de mandar el ES Alert”.

De la misma manera, la testigo subrayó que en ningún momento se habló de la situación en el barranco del Poyo como tal hasta que pasaron las ocho de la tarde. Además, también confesó que ella “siempre” consideró mejor opción enviar “un mensaje a la población indicando que se subieran a plantas altas”, antes que el ES Alert.