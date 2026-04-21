Vox defiende que 'prioridad nacional' implica situar a los ciudadanos españoles por delante en el acceso a recursos y servicios públicos

El PP ha recogido una enmienda al texto de Vox con el objetivo de reforzar el concepto de arraigo

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La negociación entre Partido Popular y Vox en Extremadura ha vuelto a tensarse a pocas horas de la investidura de María Guardiola. Tras semanas de bloqueo, ambas formaciones habían cerrado un acuerdo que incluía la entrada de Vox en el Ejecutivo autonómico con una vicepresidencia y dos consejerías, además de un paquete de medidas. Sin embargo, el pacto ha reabierto fricciones incluso antes de su puesta en marcha, especialmente por la interpretación de uno de sus puntos clave: la llamada “prioridad nacional”.

Este concepto, recogido de forma literal en el acuerdo, se ha convertido en el principal foco de discrepancia. Vox defiende que implica situar a los ciudadanos españoles por delante en el acceso a recursos y servicios públicos, mientras que el PP trata de matizar su alcance. Las diferencias no se quedan en el plano autonómico y ya han llegado al Congreso, donde los de Santiago Abascal han presentado una iniciativa para fijar su interpretación del pacto.

El PP registra una enmienda al texto de Vox para introducir matices

La respuesta del PP ha sido registrar una enmienda al texto de Vox con el objetivo de introducir matices y reforzar el concepto de arraigo, intentando así acotar el significado de la prioridad nacional. De este modo, los populares buscan clarificar los términos del acuerdo y evitar interpretaciones que puedan generar problemas legales o políticos.

A este desacuerdo se suman otros puntos sensibles, como la propuesta de Vox de retirar ayudas a organizaciones que, a su juicio, favorezcan la inmigración irregular. Aunque el PP ha aceptado esta línea en el documento, rechaza que entidades como Cáritas puedan verse afectadas por esta medida.

Lo que parecía un pacto encaminado a facilitar acuerdos similares en otras comunidades se ha convertido así en un nuevo foco de tensión entre ambos partidos, evidenciando que siguen teniendo grandes diferencias.