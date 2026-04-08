El auto de la jueza de la DANA: lo más dramático es que se pudo haber lanzado la alerta tres horas antes

También aparece tachada lo que parece la palabra "confinamiento", y sobre ese tachón "permanencia en casas"

La jueza de la DANA rechaza la personación de Carlos Mazón en la causa: "Citado como testigo, no puede personarse como investigado"

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La jueza de la DANA asegura que lo más dramático es que se pudo haber lanzado un mensaje de alerta a la población el día de las inundaciones sobre las 17:20 horas, tres horas antes de la hora del envío, que fue a las 20:11 horas.

En un auto de este miércoles, la jueza que investiga la causa penal por la muerte de 230 personas insiste en la tardanza en remitir el mensaje de alerta: "No se le reveló a Salomé -Pradas, la exconsellera, investigada en la causa- por un técnico a las 20:00 horas un sistema para alertar a la población, sino que estaba sobre la mesa del CECOPI, desde las 17:20 horas".

Ese sistema era "plenamente operativo"

No requería de ningún tipo de validación estatal ni autorización por ninguna autoridad estatal, añade. En el auto se señala la sucesión de propuestas y envíos del mensaje y lo más dramático, indica, es que se pudo haber lanzado un mensaje sobre las 17:20 horas con el contenido que consta en el cuaderno del subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, que hubiera sido plenamente efectivo hasta el punto de que aconsejaba subir a los pisos altos, lo que daba idea de hasta dónde podía llegar el agua, cuanto menos dos metros, y que, por tanto, bajar a los garajes o permanecer en plantas bajas, o ir por carretera, era un riesgo clarísimo que había de excluirse.

La jueza refiere que Pradas "no se limitaba a ser una mera testigo del envío del mensaje, sino que se muestra una voluntad de controlar", y también incluye en la falta de avisos a la población al otro investigado en la causa, el exsecretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso, director del plan en las situaciones de preemergencia, 0 y 1 de emergencia, cuando "los coches flotaban por la calle en Utiel".

A pesar de los avisos rojos de Aemet para tres zonas de la provincia de Valencia la mañana del 29 de octubre de 2024, "no hubo medidas coordinadas por el director del plan desde la Conselleria de Emergencias, ni en materia de educación, ni en relación con la Conselleria de Medio Ambiente, ni en materia de transportes, ni previsión para Residencias de la Tercera Edad, ni para los usuarios de teleasistencia", indica el auto.

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El auto desestima el recurso presentado por la defensa de la exconsellera y mantiene una pericial caligráfica ordenada para averiguar la autoría de unas notas manuscritas que incluyen apuntes sobre las indicaciones que se debía dar a la población el 29-O.

En ellas se pueden leer apuntes sobre evitar desplazamientos en la provincia de Valencia, recomendación de que la gente se quedase en sus domicilios, anotaciones de los nombres de las comarcas de la Ribera Alta y Baixa, Horta Sud y la Hoya de Buñol, de que se alejara de los cauces y se "elevara" a primeras plantas y también sobre la movilización de la UME.