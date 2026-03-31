Un jefe de bomberos aporta mensajes a la jueza en los que defiende la actuación de la exconsellera durante la DANA

Carlos Mazón, tras el rechazo a su personación en la causa de la DANA: "Lo vamos a analizar y obraremos en consecuencia"

Compartir







El jefe de la unidad de Alzira de los bomberos forestales de Valencia envió un mensaje a la exconsellera de Interior, Salomé Pradas, antes de declarar como testigo en la causa de la DANA, en el que le pedía que estuviera “tranquila”, asegurando que, a su juicio, actuó “hasta donde podía”.

En los mensajes, incorporados al procedimiento judicial, el bombero sostiene que la exresponsable política movilizó todos los recursos disponibles durante la emergencia, aunque apunta a que tanto ella como los equipos operativos tenían limitaciones desde niveles superiores. “Si te van cortando las alas…”, señala en uno de los audios.

PUEDE INTERESARTE Carlos Mazón pide personarse en la causa judicial que investiga la gestión de la DANA

El contenido de estos mensajes, enviados entre febrero y marzo de 2026, ha sido aportado voluntariamente por el testigo a la causa que instruye un juzgado de Catarroja, donde Pradas figura como investigada.

Mensajes clave y actuación durante la dana

En los audios, el jefe de bomberos insiste en que mantendrá su versión de los hechos y que no tiene intención de perjudicar a la exconsellera, defendiendo que actuó con los medios disponibles. También describe la intensa actividad de los equipos de emergencia, que trabajaron durante horas en condiciones extremas, ayudando a afectados en distintas localidades.

Durante su declaración judicial, el testigo aportó además un informe elaborado tras la riada del 29 de octubre. En él detalla que a las 12:45 horas el Riu Sec ya estaba desbordado en el puente de Carlet, lo que evidencia la gravedad de la situación desde primeras horas del día.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Asimismo, relató que, en torno a las 15:00 horas, Pradas habría ordenado movilizar todos los recursos disponibles hacia Utiel tras recibir información sobre el empeoramiento de la situación en esa zona.

El testimonio y los mensajes aportados se incorporan ahora a la investigación judicial, que trata de esclarecer la gestión de la emergencia y las posibles responsabilidades en la respuesta a la dana.