Según la encuesta, Pedro Sánchez es el líder político mejor valorado con una puntuación media de 4,81 puntos sobre 5, seguido de Yolanda Díaz, que logra un 4,25

El PP y la querella contra Tezanos: asegura que hay "indicios" de posible delito "por la vulneración del régimen electoral general"

Compartir







El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al mes de abril dispara al PSOE con casi 13 puntos de ventaja sobre el PP, al que también concede un aumento en la intención de voto, –de tres décimas–, mientras que Sumar, Podemos y Vox registran un descenso.

Concretamente, la encuesta concede al PSOE el 36,4 % del voto estimado, en tanto que el PP obtendría el 23,6 % de los sufragios si se celebraran ahora elecciones, con el 14,7 % para Vox, el 5,8 % para Sumar y el 2,2 % de respaldo para Podemos, unos resultados procedentes de 4.020 entrevistas realizadas entre los pasados 6 y 10 de abril.

El CIS y la subida del PSOE

El despegue de los socialistas se debe a una subida en sus apoyos de 4,6 puntos respecto al anterior muestreo de marzo, mientras el PP sumaría tres décimas. Todo ello en plenos litigios judiciales por el caso Koldo por un lado y con la cúpula de interior de la época de Mariano Rajoy por la ‘operación Kitchen’ por el otro… Sin embargo, nada de ello parece afectar a los dos grandes partidos, con el PSOE especialmente disparado para el barómetro.

Por otro lado, Vox perdería 1,9 puntos en solo un mes, mientras Sumar caería 1,3 puntos y Podemos siete décimas.

Pedro Sánchez, el líder político mejor valorado, según el barómetro

Segú el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, además, Pedro Sánchez es el líder político mejor valorado con una puntuación media de 4,81 puntos sobre 5; seguido de Yolanda Díaz que logra un 4,25; Alberto Núñez Feijóo obtiene un 3,68; y Santiago Abascal un 2,75.

Además, el líder del PSOE es también el favorito como presidente del Gobierno para el 48,1% de los encuestados que dan su opinión, sacando 32,9 puntos de ventaja a Alberto Núñez Feijóo, que lo es para el 15,2%. Por su parte, Santiago Abascal es el preferido para el 14,8%, mientras Gabriel Rufián escala posiciones y ya lo es para el 6,5%.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En cuanto a la confianza que inspira el presidente del Gobierno, el 36,8% de los españoles asegura que le inspira “mucha o bastante” y un 61,9% dice que “poca o ninguna”.

Al preguntar por el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, el 17,2% afirma que le inspira “mucha o bastante confianza” y el 81,6% asegura que “poca o ninguna”.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La vivienda sigue siendo el primer problema para los españoles

Por otra parte, el barómetro del CIS vuelve a constatar que la vivienda, con sus precios desorbitados, continúa siendo el primer problema nacional. Así lo refieren un 41,3% de cuestionarios, si bien se anota 2,2 puntos menos que el mes anterior, coincidiendo con la aprobación de decreto ley que prorroga los contratos de alquiler que concluyan antes de que termine 2027. La misma encuesta refleja una subida de la inquietud por la inmigración en vísperas de la aprobación de la regularización extraordinaria de inmigrantes aprobada por el Gobierno.

En concreto, la inmigración figura en el estudio como cuarto problema, con un 15,5%, un punto más que en barómetro de marzo. Entre ambas se sitúan la crisis económica, que cosecha un incremento de 2,5 puntos, y se mantiene en segunda posición y la mala calidad de empleo, cuya percepción como un problema también aumenta, pues pasa del 18,3% de marzo a un 19,2% y marca récord.