Hay inmigrantes que duermen en la calle para lograr sitio para conseguir sus papeles, pero los hay que necesitan ayuda para todo.

La urgencia de los inmigrantes para obtener los documentos dispara los timos: "A mi pareja le cobraron 300 euros por ayudarlo a sacar la cita para el empadronamiento"

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Para conseguir la regularización, cada noche cientos de inmigrantes hacen cola en Madrid frente a los servicios sociales y las ONG. Muchos duermen entre mantas y cartones esperando su turno. En este caso, esperan para conseguir el certificado de vulnerabilidad, necesario para presentar la solicitud que finaliza el 30 de junio. Pero los hay que lo tienen más difícil. El camino de la regularización no es el mismo para todos.

Huma Jamshed, presidenta de la Asociación Acesop, confirma que hay cerca de 500 mujeres pakistaníes que temen con quedarse fuera de la regularización. "No son capaces de hacer cola y conseguir el certificado de vulnerabilidad". Esta asociación las ayuda porque "cuando las echaron de sus casas perdieron el empadronamiento". Muchas no pueden leer ni escribir en castellano.

Una organización coruñesa, Africa Universal, está a tope como reconoce Pelé, su presidente. Ayudan con lo que se necesita, por ejemplo, "traductores".

En el despacho almeriense Cruz Guillén, Inmaculada Cruz, explica lo que significa para muchos solo el hecho de rellenar un formulario. "Necesitamos los datos de tu padre, de tu madre...". Siempre necesitan un intermediario y el problema de la burocracia es un infierno. En el caso de los cubanos mientras llega un certificado de antecedentes se les caduca otro papel".Tienen una campana para el premio de haber logrado los papeles.