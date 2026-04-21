La mayoría de migrantes sufren trabajos inestables, largas jornadas y sueldos que ni siquiera se ajustan a la legalidad

La regularización de inmigrantes desata la búsqueda contra reloj de los documentos exigidos: "Desde las 10 de la noche estoy en la fila"

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Los inmigrantes han presentado 60.656 solicitudes de la regularización extraordinaria en los primeros días, 5.454 de ellas este lunes de forma presencial, lo que supone menos del 10% del total.

Detrás de esas cifras están miles de historias, como las de Ricardo, Sandra, Edwin o Johana, migrantes que llevan años viviendo en España sin papeles y en condiciones precarias. En Cataluña, Madrid o Galicia, todos comparten una misma realidad: trabajos inestables, largas jornadas y sueldos que, en muchos casos, ni siquiera se ajustan a la legalidad. Venden comida en la calle, trabajan como internas cuidando a personas mayores o realizan tareas puntuales en talleres y obras. “A veces duermo dos o tres horas”, relata una de ellas, mientras otra explica que hay días en los que la jornada se alarga hasta la madrugada.

Las precarias condiciones en las que viven

A esta situación se suma la dificultad para acceder a una vivienda digna. Muchos viven hacinados en habitaciones por las que pagan precios elevados. “Mi esposa, mi hijo y yo en una habitación”, cuenta uno de los afectados, que denuncia cómo algunos propietarios se aprovechan de su situación irregular. El miedo también forma parte del día a día: evitan salir o moverse con normalidad por temor a ser identificados por las autoridades. Sin documentación, tampoco pueden acceder a servicios básicos como abrir una cuenta bancaria o sacarse el carné de conducir.

Ahora, la posibilidad de regularizar su situación abre una puerta que hasta hace poco veían cerrada. Ricardo ya ha comenzado a reunir la documentación necesaria, mientras Sandra espera poder acceder a un empleo con contrato y derechos laborales. “Tener seguridad social, pagas…”, resume como uno de sus principales objetivos.

Para Edwin y Johana, que esperan un hijo, el proceso supone además la oportunidad de empezar una nueva etapa con mayor estabilidad. Una esperanza compartida por miles de personas que ven en esta medida una oportunidad para salir de la economía sumergida y normalizar su vida en España.