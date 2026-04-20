Se mantiene las colas de inmigrantes a las puertas de los ayuntamientos de diferentes ciudades españolas que tratan de obtener certificados de empadronamientos y otros documentos

Arranca el proceso de regularización de inmigrantes de forma presencial con algo de nerviosismo e improvisación: "Se tardaron como una hora"

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Las tensión se palpaba, este lunes, a las puertas del Ayuntamiento de Valencia porque algunos trataban de saltarse la cola, donde cientos de inmigrantes esperaban para pedir algún documento de los exigidos para la regularización. El asunto terminó con alguna advertencia y un ligero empujón. Lo peor son los timadores que aprovechan la urgencia de estas personas para sacar tajadas: a cambio de dinero prometen un turno para evitar la cola. Las autoridades avisan que estas gestiones son gratuitas. La información en vídeo de los periodistas A.Calvo y Ricard Martín.

"No vas aquí", se escucha una voz porque la gente lleva muchas horas esperando su turno para solicitar documentación. Unos aseguran que están desde este domingo en la fila para ser los primeros. Solo cuando consigan estos documentos podrán comenzar su proceso de regularización, pero todo tiene que ser a contrarreloj porque solo tienen hasta el 30 de junio, fecha límite para presentar su solicitud.

Las personas que esperaban para entrar al Consistorio valenciano han relatado cierta crispación entre ellos, porque algunos han querido pasarse de listos y "hubo un momento en que un chico empezó a gritar y terminó tirándole " una botella de agua, pero muy muy fuerte y casi le da a una chica, que está embarazada". Hay prisa por conseguir el certificado de vulnerabilidad o de empadronamiento cuanto antes, aunque estos han sido incidentes aislados.

Algunos cuentan que están en la cola desde las tres de la mañana, cuando "se vino una estampida de gente". Lo peor es que de esa urgencia se están aprovechando los timadores que tratan de sacar tajada de la necesidad: prometen turnos para evitar la cola por una suma de dinero y después de pagar desaparecen.

"A mi pareja le cobraron 300 euros por ayudarlo a sacar la cita para el empadronamiento", comenta una mujer y parece que los personajes sin escrúpulos proliferan. Las autoridades recuerdan que estos trámites son totalmente gratuitos y muchos ayuntamientos están habilitando puntos especiales para obtenerlos con extensión de horarios y refuerzo del personal.

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Horas de colas para obtener los documentos necesarios para solicitar la regularización

Lo difícil es llegar dentro, tras horas de espera, pero ya una vez en la oficina se olvidan del mal rato y salen sonriente con el ansiado certificado en la mano. Y ya con este documento están a solo un paso de la deseada regularización.

"Ya tengo todos los requisitos, solo me falta el certificado de vulnerabilidad", dice a cámara uno de los que aún espera. Sale otra persona que ha hecho la cola pero solo nos dice: "Mira, estoy feliz, muy feliz", porque "ahora ya puedo pasar con la abogada para que pueda subir la documentación al sistema".

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En L'Hospitalet se ha habilitado un punto especial de atención para conseguir el certificado de vulnerabilidad y el certificado de empadronamiento. 27.000 inmigrantes pueden optar a este proceso. Este lunes han acudido unos 3.000, pero tienen capacidad para atender a la mitad. Mientras unos luchan por conseguir la documentación exigida, ha arrancado el proceso de regularización de forma presencial.