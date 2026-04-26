El presidente del Gobierno ha cargado contra los pactos de Feijóo y Abascal y ha asegurado que violan" el principio de no discriminación

La dura respuesta de Vox a las palabras de Pedro Sánchez sobre Abascal

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CórdobaEl presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha arremetido este domingo en Córdoba contra los acuerdos de gobierno entre el Partido Popular y Vox, calificándolos de "pactos de señoros", a quienes ha acusado de "dar una patada a la Constitución" al violar el principio de no discriminación.

"Tantas lecciones que dan de constitucionalismo el PP y Vox, y lo primero que han hecho nada más llegar es acordar dándole una patada a la Constitución y violando un sagrado principio de la Constitución, que es el principio de no discriminación. Consejos vendo, que para mí no tengo", ha afirmado Sánchez, durante un mitin en Córdoba de la candidata a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero.

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Pedro Sánchez hace referencia a la comparecencia de Rajoy por el 'caso Kitchen'

El jefe del Ejecutivo ha defendido que su Gobierno tiene "prioridades nacionales" distintas a las de la derecha y la ultraderecha, y ha contrapuesto la España de 2018, que a su juicio estaba "fracturada, estancada y desconfiada", con la de 2026.

"La prioridad es tener una España que apueste por la paz y no a la guerra, que apueste por un empleo que te permita llegar a fin de mes o que cuando seas atendido en un hospital lo hagan como paciente y no como cliente", ha señalado Sánchez, que ha rematado su frase diciendo que "es un orgullo ser español".

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En este sentido, Sánchez ha llamado a sentir orgullo por los datos económicos que reflejan la "reducción del desequilibrio", en relación a la España de 2018, y por el fortalecimiento de la cohesión territorial. "Nosotros vamos a hablar de prioridades y la prioridad de España es un progreso justo y no un retroceso como ellos están planteando. Una España digna que progresa, que no deja a nadie atrás y que defiende la paz. Esas son nuestras prioridades", ha insistido.

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Asimismo, el líder socialista ha recordado la comparecencia judicial del expresidente Mariano Rajoy por el 'caso Kitchen', que ha catalogado como "la segunda parte de la Gürtel". "La corrupción en el PP no se crea o desaparece, se transforma como la energía", ha indicado.

La misma melodía de Ayuso y Moreno Bonilla

Por otro lado, Sánchez ha criticado la gestión del presidente andaluz, Juanma Moreno, asegurando que, aunque utiliza un tono distinto al de Isabel Díaz Ayuso, sigue la "misma melodía" de recortes. "Se puede privatizar el Estado del bienestar insultando como hace Ayuso o a la chita callando como hace Moreno Bonilla", ha sentenciado, tras acusar a la Junta de engrosar las listas de espera para favorecer a la sanidad privada.

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En este sentido, Sánchez ha ensalzado la candidatura de Montero por ser una "médica con experiencia de gestión", capaz de reforzar la sanidad pública y "blindar su naturaleza". "¿Qué mejor candidata que María Jesús Montero?", ha cuestionado. Además, el presidente del Ejecutivo ha hecho un llamamiento a la movilización para las elecciones del 17 de mayo, y ha reivindicado una "Andalucía feminista" que haga frente a los "pactos de señoros" entre Abascal y Feijóo.

"Nosotros reivindicamos una Andalucía feminista, una Andalucía en donde no solamente las mujeres, sino muchos hombres, estamos con la causa de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Y esta tierra lo sabe bien. El futuro no se espera, el futuro se construye", ha sostenido.

Por último, ha pedido que la prioridad en Andalucía debe ser defender el patrimonio común que es "la clase trabajadora" de la región, basada en la sanidad o en la educación pública. "El 17 de mayo va a haber un antes y un después con Andalucía apostando por María Jesús Montero, por el Partido Socialista y dando ese cambio que necesita Andalucía que es defender lo público para demostrar a toda España que defender lo público es hacer grande a tu sociedad", ha apostillado.