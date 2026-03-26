La dura respuesta de Vox a las palabras de Pedro Sánchez sobre Abascal

Vox acusa a Ferraz, a Génova y al entorno de Feijoo de levantar sospechas sobre su financiación.

Espinosa de los Monteros asegura que Vox le abrió el lunes un expediente para expulsarle del partido

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La tensión sube entre Vox y el presidente del Gobierno a cuenta de la crisis interna del partido de Abascal. Sánchez nunca había entrado en estos temas, pero ayer sí lo hizo en el Congreso acusando a Abascal de que la única salud que le preocupaba era la de su cuenta bancaria y de que más que un político era un intermediario.

La respuesta de VOX no se queda corta. Acusa a Ferraz, a Génova y al entorno de Feijoo de levantar sospechas sobre su financiación. Pero José María Figaredo, Portavoz adjunto de Vox en el Congreso ha ido más allá en su respuesta a Sánchez, en un tono que ya se está haciendo común en el Congreso de los Diputados, aunque las declaraciones se hayan hecho en los pasillos. "Sabe que son mentira y no tendría huevos de soltarlas si no estuviese amparado por la inmunidad parlamentaria. Esto sale de Ferraz, de Génova y del entorno directo de Feijóo". Algo que el PP ha negado.

Pero Vox, que tiene que pactar con el propio PP los gobiernos en Extremadura, Aragón y Castilla León acusa al PP de estar detrás de los exdirigentes críticos de la formación. A uno de ellos ya le han enseñado la puerta de salida con un expediente de expulsión: Iván Espinosa de los Monteros. Lo hace tan solo unos días después de que impulsara un manifiesto pidiendo un Congreso extraordinario y más transparencia sobre algunos movimientos en las cuentas del partido.

Javier Ortega-Smith, exsecretario general de Vox ha incidido en ello también acusando de que "tres o cuatro que han convertido esto en la gallina de los huevos de oro" por facturar al partido cientos de miles de euros a través de un entramado de sociedades. Smith, lo sabe, también está en el punto de mira de los que hoy mandan en Vox. Como pasói con Podemos en su día, de la foto del nacimiento de Vox solo queda ya Abascal.