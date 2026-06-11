Claudia Barraso 11 JUN 2026 - 20:34h.

En una entrevista ha confesado los actores con "los que tendría sexo" tras la película 'True Romance'

Max, el hijo de Jennifer López y Marc Anthony, reaparece en público y se vuelve viral por su aspecto físico

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Jennifer López se ha abierto hablando sobre temas muy personales y algo morbosos como lo que significó su separación con Ben Affleck, su amor por los romances tóxicos y sobre qué personalidades famosos de Hollywood tendría sexo. Todos estos detalles han sido revelados en el podcast de Brett Goldstein ‘Films To Be Buried With’ tras ver la película ‘True Romance’, que cuenta la historia de una estrella del pop roba cierta cantidad de cocaína e intenta venderla en Hollywood.

En esa película aparecen grandes actores como Brad Pitt, James Gandolfini, Gary Oldman que la cantante “habría tenido sexo con cualquiera de ellos, lo cual dice mucho sobre mi lado oscuro. Todos ellos fueron tan jodidamente buenos en esta película”, confiesa en el mismo podcast.

De lo que también quiso hablar fue de sus momentos más difíciles, como el divorcio con Ben Affleck y cómo su familia le ayudó a superar esta dura etapa, en especial su padre. Además, no es su primer divorcio, sino que en 2024 se separó de Marc Antthony, con quien tuvo dos hijos, Max y Emme.

Cómo su padre le ayudó a superar el divorcio

Pero hace dos inviernos, la cantante atravesó una de sus peores etapas, pero explica que el apoyo de su padre fue fundamental para ella: “Hace un par de años, me puse muy enferma por Navidad. Mi familia estaba en la ciudad. Mi padre, mi madre, mi primo, todo el mundo. Mi padre no es de ver películas sentado, pero aceptó ver la película porque estaba enferma y porque en ese momento estaba pasando por un divorcio y pensaba mucho en mis hijos”.

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“Mi padre estaba sentado allí y algo pasó en mi cabeza y empecé a llorar, y empecé a calcular todo lo que pasaba con mis hijos, mi experiencia con mi padre, como si todo hubiera pasado de golpe. Toda mi familia sabía que estaba pasando por un momento difícil... Se gira y ve mi cara. Intentaba llorar en silencio y simplemente se acercó a mí, me agarró la cara y dijo: "Te quiero. Siempre te he querido. Y eso cambió mi vida en ese momento”