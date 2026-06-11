Alberto Rosa 11 JUN 2026 - 20:45h.

Elliot Sudal sorprendió a todos los presentes cuando sacó al animal de su red en una playa de Nantucket, en Massachussetts

Descubren una nueva especie de pulpo, diminuto y de color azul, en las islas Galápagos

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Un pescador se ha hecho viral en redes después de liberar en una playa de Nantucket, en Massachussetts, a un tiburón blanco que se había quedado atrapado en sus redes. Elliot Sudal ha pescado más de 1.000 tiburones en Nantuckets a lo largo de 13 años, pero nunca había llegado a su red un gran tiburón blanco.

Fue el pasado domingo cuando uno apareció en su anzuelo y lo cambió todo. Sudal se encontraba pescando en la costa sur de Nantucket con otros dos pescadores cuando se dieron cuenta que tenían algo grande en el sedal.

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El tiburón resultó ser un gran blanco de entre dos metros y medio y dos metros setenta de largo, con un peso aproximado de 136 kilos. En las playas de Nantucket, no son habituales este tipo de escualo. Unas 50 personas que había en la playa fueron testigos de su hazaña.

“Estaba emocionado y estresado a la vez”, dijo Sudal a WBZ News. “Fue una locura. Lo abracé.” El mismo Sudal ha publicado en sus redes sociales los vídeos del momento. “Publiqué ese video porque siento que hice todo bien en esa situación. El tiburón estaba entre las olas, le quité el anzuelo y la devolví al mar en unos 15 segundos”, explicó a ‘Nantucket Current’.

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Según contó, su encuentro con el gran tiburón blanco fue algo que jamás olvidaría. “Vi el destello de su aleta pectoral en una ola y me concentré al instante”, dijo. “Comprendí la gravedad de la situación y tenía que liberarla de forma segura y rápida. Una criatura asombrosa; me siento honrado de haber tenido la oportunidad de interactuar con una”.

Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), los pescadores tienen prohibido desembarcar tiburones blancos, pero ocasionalmente son capturados accidentalmente. A pesar de su condición de especie vulnerable a nivel mundial, se desconoce el número de tiburones blancos en aguas estadounidenses, indicó la agencia.