La Audiencia Nacional exime a Jordi Pujol por demencia de la causa por la fortuna oculta

El tribunal de la Audiencia Nacional ha acordado eximir de responsabilidad penal al expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol i Soley

Anticorrupción acusaba a Pujol y a sus siete hijos de haber formado una supuesta asociación ilícita para enriquecerse durante décadas

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El tribunal de la Audiencia Nacional que juzga a la familia Pujol por presunto enriquecimiento ilícito ha acordado eximir de responsabilidad penal al expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol i Soley, de 95 años, después de que este lunes el exdirigente catalán se haya sometido a otro reconocimiento médico.

Así lo ha anunciado el presidente del tribunal, que ha precisado que, tras la evaluación médica y tras una reunión de los miembros del tribunal con el expresidente, en presencia del forense y de su defensa, se ha acordado que quede "fuera del procedimiento".

La Fiscalía Anticorrupción reclamaba 9 años de cárcel

La Fiscalía Anticorrupción reclamaba para el expresidente 9 años de cárcel y una multa de 204.000 euros como presunto autor de delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales.

Anticorrupción acusaba a Pujol y a sus siete hijos, contra los que se mantiene la imputación, de haber formado una supuesta asociación ilícita para enriquecerse durante décadas con actividades corruptas valiéndose de su posición política.

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También acusa a 15 presuntos colaboradores, entre ellos, empresarios que habrían contribuido a blanquear la fortuna de los Pujol a través de sociedades instrumentales que presuntamente gestionaba el primogénito del expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol Ferrusola.

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Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado sostienen que empresarios pagaron comisiones a cambio de recibir adjudicaciones públicas y que para ocultar la procedencia ilícita de los fondos se realizaron operaciones ficticias y rechazan que la fortuna de la familia en Andorra sea la herencia del abuelo Florenci Pujol.